Réforme des retraites : comment les militants CGT préparent la manifestation de jeudi

La "journée noire" contre la réforme des retraites approche. C'est en tout cas ce que souhaitent les huit syndicats qui appellent à la grève et à manifester jeudi. Un cortège partira à 10h de la Maison du peuple de Belfort et un autre du Champ de foire de Montbéliard à 14h. À la maison des syndicats d'Audincourt (Doubs), les militants de la CGT sont en plein préparatifs.

Il faut trouver les bons slogans pour animer le cortège © Radio France - Nicolas Joly

Un morceau de bois, un bout de carton, un tour de scotch. Et voilà une pancarte à l'effigie d'Emmanuel Macron. Affublé de dents de vampire, il pointe les mots "je vais vous saigner", écrits en lettres de sang. "C'est un sacré vampire", abonde le militant qui tient l'écriteau. Toute la matinée, les membres de la CGT confectionnent ces pancartes, aux slogans variés, comme "la retraite avant l'arthrite", ou bien "60 ans ça suffit, 64 ans non merci".

Toute la matinée, les membres de la CGT s'activent © Radio France - Nicolas Joly

La recette d'un bon slogan

Il est important de trouver des slogans qui sont à la fois faciles à dire, et qui restent en tête. "Il faut qu'il corresponde à l'idée des gens, éventuellement qu'il fasse sourire, et qu'il soit bien scandé", résume Bruno Lemerle, délégué CGT retraités du Pays de Montbéliard. "C'est mieux si ça rime, parce que c'est plus facile à scander et plus facile à apprendre", explique-t-il, en donnant un exemple : "Avec Macron, pas de galette pour les retraites, pas de fric pour le service public, toute la thune c'est pour les grandes fortunes".

