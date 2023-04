Réforme des retraites : comment va évoluer la mobilisation en Côte-d'Or ?

C'est la 11ᵉ journée de mobilisation contre la réforme des retraites. En Côte-d'Or, l'intersyndicale organise une nouvelle manifestation. Le dialogue a tourné court hier matin entre les syndicats et Elisabeth Borne, la Première ministre. Théo Contis, co-secrétaire départemental de Solidaires 21.

ⓘ Publicité

Le gouvernement reste inflexible. Vous pensez que ça va galvaniser la mobilisation ou au contraire les gens se lassent ?

Bien sûr que ça continue de conforter notre position, évidemment. Et après? Oui, on est galvanisés. Mais surtout, on commence à s'interroger aussi sur comment fonctionne ce gouvernement qui n'est que très peu voire pas à l'écoute tant des organisations syndicales mais plus largement de sa population.

Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, il y a encore un soutien massif de la population. Hier encore, des camarades organisaient un barrage filtrant dans la zone industrielle de Longvic et la population a soutenu. Alors, évidemment, on se pose la question de la durée, des jours de grève perdus dans un contexte d'inflation, etc. Ce qui est certain, c'est que la population soutient toujours la contestation et elle est surtout massivement contre la réforme du gouvernement.

Est-ce que la mobilisation peut continuer sur un rythme aussi soutenu ?

Ce qui est sûr, c'est qu'on arrive à un tournant stratégique pour l'intersyndicale. Bien évidemment, la semaine prochaine, avant la décision du Conseil constitutionnel, il y aura certainement encore une mobilisation. Pour la suite nos organisations syndicales réfléchissent à comment on va s'inscrire dans la durée.

Nous, on croit que le retrait est complètement possible, sinon on arrêterait de se mobiliser. Et surtout, ce qu'on voit, c'est que depuis maintenant bientôt trois mois, le gouvernement patine, le gouvernement se prend les pieds dans le tapis. On entend parler de plus aucune autre mesure gouvernementale aujourd'hui, ce qui cristallise les tensions.