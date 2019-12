Réforme des retraites : coupure d'électricité à Clermont La Pardieu, Enedis va porter plainte

Clermont-Ferrand, France

C'est une des illustrations de la colère et du durcissement de la grève consécutive au projet de loi sur la réforme des retraites. Plusieurs villes françaises ont été touchées par des coupures d'électricité volontaires ces derniers jours. Des actes de malveillance "revendiqués" par la fédération nationale des Mines et de l'Energie CGT.

C'était le cas ce jeudi matin dans la ZAC La Pardieu à Clermont-Ferrand. Point de départ d'une manifestation qui a rassemblé entre 300 et 400 personnes qui ont déambulé dans le parc technologique et ont distribué des tracts.

300 à 400 personnes ont déambulé dans la ZAC de La Pardieu ce jeudi matin © Radio France - Claudie Hamon

Plainte contre X, la FNME assume

Au total, 205 clients ont été affectés. Parmi eux, de grosses enseignes, sociétés ou infrastructures. Exemples, le centre commercial Leclerc, Décathlon, Capgemini, le SMTC (bus/tram) ou encore la patinoire de Clermont-Ferrand. Les premières coupures sont intervenues dès 11 heures. Quelques clients ont pu poursuivre leur activité grâce à des groupes électrogènes, mais d'autres n'étaient pas équipés. Face à la panne, des salariés ont été priés de rentrer chez eux.

Selon Enedis, une dizaine de postes d'alimentation ont été coupés dans la ZAC de La Pardieu. Il a fallu plus de deux heures et demi pour rétablir progressivement l'alimentation avec un retour à la normale aux alentours de 13h40. La direction d'Enedis Auvergne condamne fermement ses coupures volontaires et annonce qu'elle va porter plainte contre X. De son côté, la Fédération Nationale des Mines et de l'Energie CGT assume ces actes comme le précise un de ses porte-paroles, Laurent Herreda, à France Bleu Pays d'Auvergne