Réforme des retraites : dans la Manche, l'intersyndicale veut "maintenir la flamme"

"C'est plus que massif, c'est historique". Au lendemain de la journée de mobilisation contre la reforme des retraites du 19 janvier, l'intersyndicale manchoise (qui réunit désormais dix syndicats et une organisation de jeunesse) se félicite des chiffres de dans le département : "23.600 manifestants dans la Manche, c'est énorme. Quand on compare à la mobilisation du 5 décembre 2019 déjà sur les retraites, on était à 12.900. On a donc près du double", se satisfait la secrétaire départementale de la CGT, Nathalie Bazire. Avec notamment des cortèges fournis à Cherbourg (15.000 manifestants selon les syndicats) et à Saint-Lô (3.000 manifestants).

La grève, un "moyen pour peser"

Mais au-delà des manifestations, ce sont les grèves qui donnent l'espoir aux syndicalistes : "75% de grévistes à la centrale de Flamanville, 47% à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM), 40% chez Réel", égraine Nathalie Bazire. On peut citer également les 70% de grévistes à l'abattoir Socopa de Coutances ou encore 80% sur le site Lu de Granville. Pour la représentante syndicale, "il n'y a que la grève qui peut peser. Economiquement, le gouvernement va regarder ce qu'il se passe. Les appels à la grève arrêtent les productions. Quand il n'y a plus de sous qui rentre dans les entreprises, c'est ça qui fait peser dans la balance".

Et maintenant, comment capitaliser sur cet élan ? "Dix jours, ce n'est pas trop long, c'est même plutôt bien. D'ici le 31 janvier, on doit multiplier les initiatives pour aller chercher les salariés, notamment ceux qui ne sont pas organisés", explique la représentante de la CGT. Dix jours qui doivent permettre aux travailleurs de s'organiser collectivement, de déposer des préavis. Une attention est faite en particulier auprès des employés du privé.

Débats publics

Ça passe d'abord par la constitution d'assemblées générales dans les entreprises pour "toucher l'ensemble des salariés", explique Sandrine Gamblin, secrétaire générale de l'union départementale Force ouvrière. Une AG est ainsi prévue ce lundi sur le site Aptar Stelmi de Granville. "C'est le moment de se voir dans les boîtes", renchérit Nathalie Bazire. L'intersyndicale a aussi prévu d'interpeler les parlementaires du département, députés et sénateurs.

Ça passe aussi par du collage d'affiches, des distributions de tracts sur les marchés. Et l'organisation de "débats publics" de proximité, pour échanger au-delà du temps de travail : "ça permet à chacun de s'exprimer et faire en sorte que ce débat soit juste. Tout le monde ne peut pas se déplacer. Après le travail, on est fatigué", confie Sandrine Gamblin. Bref, aller au plus près des Manchois.

Au moins six rassemblements seront organisés dans la Manche le 31 janvier : les lieux sont les mêmes que lors de la journée du 19 janvier (Saint-Lô, Cherbourg-en-Cotentin, Coutances, Granville, Avranches, Carentan-les-Marais), mais les horaires restent à affiner.