Réforme des retraites : dans la Somme, les syndicats font le plein de nouveaux adhérents

La CGT de la Somme a enregistré environ 300 nouvelles adhésions sur les trois premiers mois de 2023, soit deux fois plus que son nombre d'adhésion de 2022.

Le premier acte de la mobilisation contre la réforme des retraites , le 19 janvier dernier, avait attiré plus de 12 000 opposants dans la rue à Amiens. Depuis, en Picardie comme partout en France, les rassemblements ont été massifs, et ont braqué les projecteurs sur les syndicats, affichant un visage uni alors qu'ils semblaient en perte de vitesse ces dernières années. Une séquence qui a amené de nouveaux salariés à se syndiquer dans la Somme.

De nouvelles têtes dans les syndicats de la Somme

Chez la CFDT, premier syndicat français dans le secteur privé, la section régionale des Hauts de France a doublé son nombre de nouveaux adhérents par rapport à l'année dernière. Sur les trois premiers mois de 2023, la CFDT compte environ 3000 nouvelles têtes au niveau des Hauts de France, contre environ 1500 de janvier à mars 2022.

Du côté de la CGT, l'effet est encore plus spectaculaire. Le syndicat enregistre environ 300 nouvelles adhésions dans la Somme depuis 2 mois, soit plus de deux fois le nombre d'adhésions de l'ensemble de l'année 2022. "C'est massif pour un petit département comme le nôtre" s'exclame Kévin Crépin, le secrétaire de l'union départementale de la CGT dans la Somme. "Ça signifie que l'on est que sur le début de la pente", prédit-il, "et que des adhésions à la CGT il va y en avoir d'autres, il faut aller les chercher".

C'est l'objectif de la nouvelle secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet, élue vendredi 31 mars pour remplacer Philippe Martinez à la tête du syndicat . Elle a annoncé un plan de syndicalisation, soit de recrutement actif de la CGT dans les entreprises dans les prochains mois.