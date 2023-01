Réforme des retraites : de fortes perturbations à prévoir dans les deux Charentes

Premier jour de mobilisation contre la réforme des retraites ce jeudi 19 janvier. En Charente et en Charente-Maritime, la grève devrait être largement suivie, notamment dans les transports et dans le milieu scolaire. Quatre manifestations sont également prévues dans nos deux Charentes.

ⓘ Publicité

Trains

Très peu de trains circuleront demain. Aucun TER ne devrait circuler en Nouvelle-Aquitaine mais des cars de substitution seront proposés sur quelques rares lignes. Sur l'axe Atlantique, la SNCF prévoit 1 TGV sur 5. Aucun Intercités ne circulera entre Nantes et Bordeaux via La Rochelle.

Bus

Dans l'agglomération rochelaise, ne comptez pas plus d'un bus sur trois. Le service sera totalement interrompu entre 14h et 16h30 au moment du passage du cortège. Les lignes 6, 11 et 13 seront les plus perturbées. Seuls les circuits scolaires 211 et 302 circuleront, ainsi que la course de 8h45 au départ de la Place de Verdun sur le circuit 311. Pour les élèves qui utilisent habituellement les circuits 221, 300, 310-311 et 321, ils devront utiliser les lignes suivantes :

221 (collège Fabre d’Eglantine) et 321 (lycée Valin) : ligne 8

300 (lycée St-Exupéry) : lignes 6 ou 7 au départ de « Place de Verdun » le matin, et de « Batiment 23 » le soir

310-311 (LEP Rompsay-Doriole) : ligne 7 au départ de « Place de Verdun » le matin, et de « Lully » le soir

Les autres lignes scolaires circuleront normalement, ainsi que les lignes 10, 14, 15, 17, 18, 19, 20 et 21. Des déviations sont toutefois à prévoir sur certaines de ces lignes en fonction du parcours de la manifestation.

Pour les usagers de la société de transport Transdev, bonne nouvelle, aucune perturbation n’est à prévoir. Les bus périurbain, les dessertes scolaires et transports bateaux circuleront normalement.

À Angoulême, les chauffeurs de la STGA ont déposé un préavis de grève pour lundi prochain. Les bus circuleront donc normalement mais de légères difficultés sont quand même à prévoir le matin, au moment du passage du défilé.

À Royan, service légèrement perturbé. Les lignes 184 et 306 seront touchées. La ligne 8 est elle fortement touchée.

Ecoles

Dans les écoles, la FSU, le principal syndicat des enseignants, annonce 70% de grévistes. A Saintes, une grève massive est prévue dans les collèges et les lycées.

La municipalité de La Rochelle incite les parents à garder leurs enfants. Un service d'accueil minimum sera assuré dans les 35 écoles touchées, mais il n'y aura pas de cantine. La Ville demande donc au parents de venir chercher leur enfants à l'heure de midi ou de leur prévoir un panier repas.

Perturbation également dans les crèches. Celle des Minimes est ouverte, mais la crèche du Bois des Protestants à La Rochelle doit fermer. Celle de La Pallice sera ouverte à 50% seulement et fermera à 17h30.

Manifestations

A Angoulême à 10h à la gare. A Saintes au Palais de Justice, et à Rochefort place Colbert à 10h30. Et à La Rochelle, à 14h30 à la gare.