Réforme des retraites : de Nantes à Saint-Nazaire, des blocages et des bouchons

Depuis l'aube, la circulation est perturbée sur l'échangeur de la porte de l'estuaire à Nantes. Des opposants à la réforme des retraites ont installé un barrage filtrant au rond-point de la Janvraie, le trafic se fait au ralenti dans ce secteur très fréquenté notamment aux heures de pointe. Les difficultés remontent jusqu'au périphérique.

Un autre barrage filtrant a été observé devant la centrale thermique de Cordemais et le dépôt de bus Kéolis de Saint-Nazaire a été bloqué très tôt dans la matinée par des personnels de l'Education nationale. Aucun bus ne pouvait sortir, il n'y a donc pas eu de ramassage scolaire. Les accès au port à Saint-Nazaire et Montoir ont été bloqués également entre 6h et 9h30 ce jeudi matin, d'où des bouchons monstres notamment sur le boulevard des Apprentis à Saint-Nazaire.

Sur son compte Twitter, le syndicat Sud PTT annonce le blocage du centre postal de Penhoët à Saint-Nazaire.