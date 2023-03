Réforme des retraites : de nombreuses usines partent en grève illimitée en Vaucluse

Le Vaucluse est à la veille d'une journée de mobilisation que les syndicats espèrent massive contre la réforme des retraites, ce mardi 7 mars. Massive et durable, afin de mettre le pays à l'arrêt et de faire reculer le gouvernement, qui n'a pas bougé d'un cil depuis la première journée de grève, le 19 janvier. La SNCF et la RATP annoncent déjà une grève reconductible. Même chose dans les écoles, collèges et lycées, mais aussi les raffineries, les industries pharmaceutiques et l'énergie.

ⓘ Publicité

Des assemblées générales quotidiennes dans certaines entreprises

Plusieurs entreprises vauclusiennes sont prêtes également à faire durer le mouvement. L'industrie vauclusienne va donc fonctionner au ralenti cette semaine. Plusieurs grèves illimitées sont annoncées. Chez Etex, à Mazan et Carpentras, fabricant de plaques de plâtre, la production est à l'arrêt dès ce lundi soir pour une grève reconductible avec des assemblées générales quotidiennes. 90% des salariés sont opposés au projet.

Même chose chez Eurenco, à Sorgues, l'usine d'explosifs, en grève reconductible dès 20h ce lundi. Chez Isover, fabricant de laine de verre à Orange, les syndicats annoncent eux une grève "jusqu'au retrait de la réforme". Enfin, chez Raynal et Roquelaure, l'usine de plats préparés de Camaret-sur-Aygues, les ouvriers suivront ce qui se passera au niveau national mais la journée de grève du 7 mars s'annonce très suivie. Les syndicats de toutes ces entreprises partagent un constat : il faut arrêter de faire le tour d'Avignon en manifestant, disent-ils et passer à la vitesse supérieure.