Réforme des retraites : de nombreux blocages partout en France, Emmanuel Macron consulte toute la journée

Les deux motions de censure défendues par le groupe Liot et le Rassemblement national ont été rejetées ce lundi par les députés, entrainant l'adoption de la réforme des retraites du gouvernement. Des manifestations spontanées se sont encore tenues à l'issue de la séance à l'Assemblée, dans plusieurs villes de France comme Lille (Nord), Valence (Drôme) ou encore Brest (Finistère). En tout, 234 personnes ont été interpellées ce lundi soir à Paris , a appris franceinfo de source policière ce mardi matin. Il y a également eu 240 interventions pour des feux, notamment de poubelles. Ce mardi matin, la mobilisation se poursuit et de nombreux blocages sont en cours alors qu'Emmanuel Macron consulte des figures de la majorité toute la journée. Suivez la situation avec France Bleu.

ⓘ Publicité

L'essentiel

La réforme des retraites a été définitivement adoptée par le Parlement après le rejet de deux motions de censure

Des opposants se sont à nouveau rassemblés spontanément ce lundi soir dans plusieurs villes de France

Des barrages routiers sont en cours ce mardi matin un peu partout dans le pays

La grève se durcit dans les raffineries

Les éboueurs poursuivent leur grève

Emmanuel Macron s'exprimera à 13 heures sur TF1 et France 2 ce mercredi

Barrages routiers et opérations escargot

Plusieurs blocages sont en cours ce mardi matin. Des manifestants poursuivent leur mobilisation contre la réforme des retraites. À Nantes (Loire-Atlantique), des opposants bloquent le pont de Cheviré à l'ouest de la ville depuis 7 heures ce matin. Le périphérique est bloqué, indique France Bleu Loire Océan . Selon France Bleu Mayenne , une opération de tractage et un barrage filtrant au niveau du rond-point de Bonchamp, sur la rocade de Laval (Mayenne) a été organisé par l'intersyndicale. Même opération sur une sortie de l'A28 à Lesménils (Meurthe-et-Moselle).

Le péage de Schwindratzheim dans le Bas-Rhin est également bloqué ce madi matin. En Charente, des manifestants ont mis en place un barrage de l'Isle d'Espagnac à Gond Pontouvre en direction d'Angoulême, rapporte France Bleu La Rochelle .

À Lorient, des manifestants empêchent toute sortie ou entrée au dépôt pétrolier, comme l'a constaté France Bleu Breizh Izel.

Des opposants mènent également depuis ce mardi matin quatre opérations escargots jusqu'à Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône), indique France Bleu Provence. Ils ralentissent la circulation sur plusieurs axes du département et rejoignent le dépôt pétrolier de Fos-sur-Mer où des grévistes ont été réquisitionnés . Toujours selon France Bleu Provence, les dockers du port organisent une manifestation devant le conseil départemental ce mardi matin.

Des camions bloquent aussi le rond de-point de la Fontaine Lumineuse, près de Toulouse, rapporte France Bleu Occitanie.

La grève se durcit dans les raffineries

La mobilisation se poursuit également dans les raffineries en France. Six des sept sites (raffineries et bioraffineries en activité) que compte la métropole sont touchés. Si jusqu'à présent, seules les expéditions étaient touchées, les grévistes ont lancé la procédure d'arrêt total des machines dans deux raffineries : elle a commencé vendredi soir à la raffinerie de Gonfreville-l'Orcher en Seine-Maritime . Les salariés de la raffinerie PétroIneos de Lavéra, dans les Bouches-du-Rhône, ont commencé la mise à l'arrêt de la production ce lundi après-midi. Par ailleurs, La raffinerie de Port-Jérôme-Gravenchon pourrait s'arrêter ce mardi, en raison d'une grève au dépôt pétrolier du Havre, reconduite ce lundi , qui empêche l'arrivée de pétrole brut à raffiner.

Le gouvernement a annoncé ce mardi de premières réquisitions de personnels pétroliers depuis le début des grèves contre la réforme des retraites, au dépôt de Fos-sur-Mer près de Marseille. Des stations-service éprouvent de premières difficultés d'approvisionnement depuis quelques jours, notamment dans le sud-est.

▶ Le point sur la situation dans les raffineries est à retrouver dans cet article .

Les éboueurs poursuivent leur grève

Cela fait maintenant 15 jours que la grève dure dans la capitale. Au total, 9.300 tonnes de déchets restent non ramassées, selon le bilan communiqué ce lundi par la mairie de Paris. Depuis samedi, la préfecture de police de Paris procède à des réquisitions d'éboueurs et de conducteurs de bennes . Ces derniers "ont collecté dans les arrondissements très impactés" par la mobilisation contre la réforme des retraites.

Les éboueurs d'Orléans Métropole ont également entamé u ne grève reconductible ce lundi .

Des grévistes bloquent également l'incinérateur du Grand Dijon, indique France Bleu Bourgogne.

Les transports perturbés

La SNCF prévoit pour mardi un trafic assez stable sur les grandes lignes et en région, et du mieux en Ile-de-France, alors que la grève reconductible contre la réforme des retraites entrera dans sa troisième semaine. SNCF Voyageurs prévoit de maintenir mardi 4 TGV sur 5, 6 Intercités sur 10 et 2 TER sur 3, mais aucun train de nuit ne roulera, a indiqué un porte-parole à l'AFP lundi.

SNCF : les prévisions de trafic mardi 21 mars 2023 © Visactu

Sur le réseau ferroviaire francilien , le trafic doit s'améliorer mais il restera perturbé, la ligne la plus affectée étant la partie SNCF du RER B (au nord) avec 1 trains sur 2.

En gare de Lyon-Perrache, environ 150 manifestants ont ainsi provisoirement envahi la voie, dans le calme, comme l'a constaté un photographe de l'AFP.

Des manifestants ont envahi les voies de la gare de Lyon-Perrache ce mardi matin © AFP - JEFF PACHOUD

Emmanuel Macron consulte toute la journée

Le chef de l'État va consulter tous azimuts pendant toute la journée de mardi. Au lendemain de l'adoption dans la douleur de son texte, il va de nouveau enchaîner les réunions, pour ressouder son camp et tenter de rebondir, alors que son second quinquennat apparaît déjà entravé après moins d'un an.

Il reçoit dans la matinée Élisabeth Borne qui a échappé de peu la veille à un renversement de son gouvernement, avec le rejet à neuf voix près d'une motion de censure transpartisane à l'Assemblée nationale, accompagnée de plusieurs ministres, dont Gérald Darmanin et Sébastien Lecornu, et les chefs de la majorité.

Emmanuel Macron va s'adresser aux Français ce mercredi lors d'un entretien télévisé dans les 13 heures de TF1 et de France 2.

Le Conseil constitutionnel saisi

A l'Assemblée, les opposants comptent désormais sur des recours auprès du Conseil constitutionnel, ultime outil pour bloquer le texte adopté lundi à l'Assemblée suite aux rejets des deux motions de censure. D'ailleurs, les députés RN, Laure Lavalette et Thomas Ménagé, ont déposé ce mardi matin un recours.

Les Sages ont été également saisis "directement" par Elisabeth Borne, la Première ministre.

La mobilisation près de chez vous