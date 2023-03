Réforme des retraites : de nouveaux blocages avant l'examen des motions de censure ce lundi

Le mouvement ne faiblit pas. Alors qu'une nouvelle journée cruciale pour le gouvernement a débuté ce lundi, avec l'examen dans l'après-midi des deux motions de censures déposées contre le gouvernement à l'Assemblée nationale, de nouveaux blocages perturbent la circulation des routes dans plusieurs régions. Suivez les évènements de cette journée avec France Bleu.

ⓘ Publicité

L'essentiel

Des blocages routiers dans plusieurs régions

Des blocages sont en cours sur les axes routiers de plusieurs villes. C'est le cas dans les départements de Bretagne, notamment à Rennes .

A Beauvais, des barrages filtrants sont en cours , et plusieurs déviation ont été mises en place autour de la ville. En Seine-Maritime, plusieurs barrages filtrants sont en place. Des barrages filtrants sont aussi mis en place en Creuse ou encore en Ardèche.

Les transports perturbés

À la SNCF, la RATP ou dans l'aviation, les grèves reconductibles se poursuivent. Ce lundi, la SNCF prévoit un trafic perturbé avec quatre TGV sur cinq et deux tiers des TER. De son côté, la Direction générale de l'aviation civile (DGAC) a demandé aux compagnies aériennes d'annuler lundi 30% de leurs vols à Paris-Orly et 20% à Marseille-Provence.

A Metz, le circulation des bus est très perturbée en raison du blocage du centre d'exploitation des transports.

Les raffineries mobilisées

Plusieurs raffineries de France sont au moins partiellement à l'arrêt. La raffinerie TotalEnergies de Gonfreville-L'Orcher est à l'arrêt depuis vendredi et d'autres sites prévoient l'arrêt de la production de carburant dans les prochains jours, comme à Lavéra dans les Bouches-du-Rhône ou à Gravenchon en Seine-Maritime.

En moyenne, 4,4% des stations connaissent des ruptures de carburant au niveau national, mais elles sont 18,3% dans les Bouches-du-Rhône, 14,3% dans les Hautes-Alpes, 13,5% dans le Vaucluse, 13,4% en Seine-Maritime et 11,3% dans le Gard, selon le décompte de franceinfo prenant en compte les stations qui connaissent des ruptures de gazole et/ou de SP95.

Journée cruciale pour le gouvernement

Dimanche soir, dans un dernier message à l'intention des députés, Emmanuel Macron a émis le souhait que la réforme des retraites "puisse aller au bout de son cheminement démocratique" .

Deux motions de censure ont été déposées contre le gouvernement. L'une par le groupe Rassemblement national, l'autre par le groupe indépendant Liot (Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires). Elles doivent toutes les deux être soumise au vote des députés ce lundi à partir de 16 heures .

Celle du groupe Liot, présentée comme "transpartisane", a été signée par 91 députés de cinq groupes différents, dont les députés Liot et ceux de la Nupes. Plusieurs élus Les Républicains, dont Aurélien Pradié, ont indiqué souhaiter la voter ce lundi. Selon le député du Lot, une quinzaine de ses homologues LR sont prêts à voter une motion de censure contre le gouvernement. Il faudrait le vote d'au moins une trentaine d'entre eux pour que la motion soit adoptée.

"La seule façon d'arrêter la crise sociale et la crise politique dans ce pays"

"Tout repose sur le vote de mes amis Républicains hostiles à ce texte. Tout est entre les mains de cette trentaine de députés Républicains qui sont hostiles à cette réforme, à juste raison", a indiqué Charles de Courson, député Liot de la Marne, ce lundi sur France Inter. Pour lui, "c'est la seule façon d'arrêter la crise sociale et la crise politique dans ce pays. Si on continue comme cela, plus personne ne maîtrisera quoi que ce soit", a-t-il averti. Sur France Bleu Champagne Ardenne, le député a aussi indiqué qu'il attendait de voir ce que décidera le conseil constitutionnel, si la réforme est définitivement adoptée. Pour lui, ce serait " de la sagesse même que cette loi ne soit pas promulguée pour rétablir la paix sociale dans ce pays ".

Les actions près de chez vous