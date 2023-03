Réforme des retraites : de nouveaux blocages ce lundi à la veille d'une dixième journée de mobilisation

La semaine s'annonce toujours tendue sur le front de la mobilisation contre la réforme des retraites. Plusieurs actions sont en cours ce lundi matin de la part d'opposants à la veille d'une dixième journée de mobilisation. L'exécutif tente de reprendre la main en clamant sa volonté "d'apaisement". La Première ministre Elisabeth Borne multiplie les rendez-vous cette semaine.

L'essentiel

De nouvelles actions dès ce lundi matin

Violences policières : 17 enquêtes confiées à l'IGPN

Elisabeth Borne présente son "plan d'action" pour apaiser la situation

De nouveaux blocages ce lundi

Les opposants à la réforme des retraites poursuivent leurs actions ce lundi matin pour tenter de faire plier le gouvernement. À Nantes , des militants bloquent plusieurs rues, empêchant au personnel de la SCNF d'accéder au dépôt des trains. Plusieurs retards sont signalés.

Dans le Béarn , une nouvelle action coup de poing de la CGT ce lundi matin. Des militants bloquent l'accès au site TotalEnergies de Pau. Des barricades enflammées ont été érigées devant le centre. Entre 100 et 150 personnes sont mobilisées selon la CGT.

En Mayenne , Force Ouvrière indique que 90 manifestants organisent une opération de tractage et un barrage filtrant au niveau de plusieurs ronds-points aux alentours de Laval.

Le syndicat La Voix lycéenne appelle à bloquer les lycées de France dès aujourd'hui. "Il faut qu'on tienne une semaine à bloquer tous les jours", a déclaré Colin Champion, membre du syndicat. "Il faut engager un gros rapport de force avec le gouvernement et la répression ne suffira pas", a-t-il ajouté.

Les grèves reconductibles

Dans les transports

Ce lundi, la SNCF prévoir 4 TGV sur 5, 2 TER sur 3 et 2 Intercités sur 3, alors que la grève reconductible se poursuit depuis plus de trois semaines. Par ailleurs, le trafic sera "fortement perturbé" mardi, à l'occasion de la dixième journée de mobilisation nationale contre la réforme des retraites, sans plus de précisions pour le moment.

Les prévisions de trafic à la SNCF pour le lundi 27 mars © Visactu

En Ile-de-France, le trafic sera "très perturbé" mardi sur le réseau RER, avec en moyenne un train sur deux sur les lignes A et B, a annoncé dimanche la RATP. Dans le métro parisien, les perturbations devraient être moindres que la semaine dernière, même si la majorité des lignes connaîtront des réductions de fréquence de passage des rames et/ou des restrictions d'horaires. La RATP invite tous les voyageurs qui en ont la possibilité à privilégier le télétravail ou à différer leurs déplacements.

Dans les airs

Le trafic aérien va rester perturbé au moins jusqu'à mercredi en raison de la grève de contrôleurs aériens.

À Marseille, les compagnies devront également annuler 20% de leur programme lundi, tout comme à Paris-Orly le même jour.

Chez les éboueurs

Le volume de déchets non ramassés dans Paris, où des éboueurs sont en grève depuis plus de 20 jours, était en baisse dimanche avec 7.828 tonnes toujours en souffrance, mais de nouveaux arrondissements pourraient être touchés dès lundi. Cette amélioration, notable dans certains quartiers, est notamment due à la réouverture des trois usines d'incinération entourant la capitale .

Ces progrès restent toutefois précaires : alors que la grève était jusqu'ici essentiellement l'apanage des éboueurs de la Ville de Paris, qui gère la collecte de la moitié des arrondissements de la capitale, elle pourrait s'étendre à des prestataires privés . Un préavis de grève a notamment été déposé par la CGT pour l'entreprise Polyreva Derichebourg qui s'occupe de la collecte des Xe et XVIIIe arrondissements.

Dans les raffineries

Plusieurs raffineries sont toujours à l'arrêt ou presque. La plus grande de France, la raffinerie TotalEnergies de Gonfreville-l'Orcher en Seine-Maritime, a reconduit la grève jusqu'à lundi au moins, après la réquisition de salariés vendredi. Après le déboutage de sa requête en référé contestant la légalité des réquisitions, la CGT réfléchissait dimanche à un recours devant le Conseil d'État.

La raffinerie Petroineos de Lavéra, dans les Bouches-du-Rhône, est à l'arrêt. La raffinerie Esso-ExxonMobil de Port-Jérôme-Gravenchon (Seine-Maritime) devait elle aussi être mise à l'arrêt samedi, faute de pétrole brut à raffiner en raison d'une grève au dépôt pétrolier du Havre.

Les expéditions sont interrompues à la raffinerie TotalEnergies de Donges (Loire-Atlantique) et à la bioraffinerie TotalEnergies de la Mède (Bouches-du-Rhône). Les débits sont réduits à la raffinerie TotalEnergies de Feyzin (Rhône) ainsi qu'à la raffinerie Esso-ExxonMobil de Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône).

Violences dans les manifestations : 17 enquêtes ouvertes contre des policiers

De plus en plus pointée du doigt, l'action des forces de l'ordre dans les manifestations a donné lieu à 17 enquêtes confiées à l'IGPN , la "police des polices", selon sa direction Agnès Thibault-Lecuivre.

Vendredi, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin avait révélé que onze enquêtes IGPN avaient été ouvertes "depuis une semaine". Cela signe donc une accélération récente des saisines, notamment depuis le 16 mars et le début des manifestations sauvages à Paris et dans plusieurs régions, en réaction au recours à l'article 49-3 de la Constitution pour faire adopter la réforme.

Le gouvernement tente de trouver une sortie de crise

A la veille d'une dixième journée de mobilisation, l'exécutif tente de reprendre la main en clamant sa volonté "d'apaisement" et en dessinant une feuille de route tournée vers l'avenir, dans une atmosphère de plus en plus tendue. Exercice d'équilibriste pour Emmanuel Macron qui se montre à la fois inflexible sur le fond de la réforme tout en souhaitant aplanir la situation.

Cette semaine, la Première ministre Elisabeth Borne va multiplier les rendez-vous. Elle sera reçue ce lundi midi par Emmanuel Macron à qui elle présentera un "plan d'action". Cette feuille de route sera également présentée aux cadres de la majorité, parmi lesquels les patrons de groupes parlementaires, les chefs de partis et quelques membres du gouvernement.

Dans l'après-midi, Elisabeth Borne doit également rencontrer les présidents de commission à l'Assemblée. Aux syndicats, qui demandent le retrait ou, tout du moins, la suspension de la réforme, la Première ministre propose de "reprendre le travail" sur différents chantiers, de la pénibilité à l'emploi des seniors, en passant par les reconversions. Cela suffira-t-il à les amadouer, alors que le patron de la CFDT Laurent Berger fustigeait encore ce week-end dans un entretien à la revue Le Grand continent "l'absence de dialogue, l'injustice de la mesure et l'incompréhension d'une mobilisation sociale de ces deux mois et demi" ?