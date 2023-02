Réforme des retraites : de nouvelles manifestations ce jeudi à Périgueux, Bergerac et Sarlat

La manifestation a rassemblé entre 5.000 et 8.000 personnes à Périgueux le weekend dernier, pour la quatrième journée de mobilisation (photo d'illustration).

Après une quatrième journée de mobilisation qui a fait le plein, sous le soleil de la Dordogne le weekend dernier, trois nouvelles manifestations sont prévues ce jeudi 16 février à Périgueux, Bergerac et Sarlat pour la cinquième journée de mobilisation de l'intersyndicale contre la réforme des retraites.

Samedi 11 mars, entre 8.000 et 12.000 personnes ont défilé en Dordogne, atteignant presque le record du 31 janvier où entre 11.000 et 17.000 personnes avaient manifesté. Ce jeudi, les manifestations partiront toutes à midi, devant le palais de justice à Périgueux avec ensuite un "casse-croûte solidaire" sur les allées Tourny. A Bergerac, le départ est aussi au palais de justice, et place de la Grande Rigaudie à Sarlat.

Des perturbations à la SNCF, mais peu à Péribus

En pleine vacances, et avec une mobilisation forte annoncée pour le 7 mars, les perturbations seront limitées. Péribus par exemple ne prévoit que des adaptations "à la marge" de son plan de bus, déjà réduit en période de vacances scolaires. A la SNCF, la CGT du Technicentre appelle à une forte mobilisation, mais les prévisions régionales de la direction parlent d'un TER sur deux assuré, un trafic quasi-normal sur le TGV Atlantique, et un Intercité sur deux sur la POLT.

A Bergerac, les agents des accueils de loisir qui bataillent avec la CAB sur leurs conditions de travail vont débrayer entre midi et 13 heures. A Trélissac, la ville annonce que "la mairie, son annexe et la médiathèque seront fermées au public", et que le centre de loisirs fonctionnera sans restauration. La semaine dernière, le préfet de la Dordogne a envoyé un courrier aux maires qui ferment leur mairie en solidarité avec le mouvement pour les appeler à respecter la neutralité républicaine.