Réforme des retraites : de nouvelles manifestations ce samedi en Picardie

L'intersyndicale de la Somme s'est réunie ce vendredi après-midi et appelle les opposants à la réforme des retraites à manifester, ce samedi. Le rendez-vous est fixé, comme lors des autres journées de mobilisation, à 14h devant la Maison de la culture, à Amiens. Un rassemblement est également prévu à 10 heures devant la sous-préfecture de Compiègne.

ⓘ Publicité

Une neuvième journée de grèves et de manifestations est d'ores et déjà annoncée jeudi 23 mars, en riposte au 49.3 dégainé par l'exécutif pour faire adopter sans vote la réforme des retraites. À Amiens, le cortège partira à 14h de la Macu.

À lire aussi 1500 manifestants à Amiens contre la réforme des retraites et le recours au 49.3

Menace sur les épreuves du bac

Plusieurs syndicats - CGT éducation, SNLC-FO, SNES-FSU et SUD Éducation - appellent également à la grève pour les épreuves de spécialité du baccalauréat prévues du 20 et 22 mars, selon un communiqué publié ce vendredi.

À lire aussi Bac 2023 : plusieurs syndicats de l'Éducation appellent à la grève dès lundi prochain

Les préfets mobilisés

Le ministre de l'Intérieur a réuni ce vendredi matin les préfets en visioconférence. Gérald Darmanin leur a demandé de faire particulièrement attention "aux journée du baccalauréat prévues lundi, mardi et mercredi." Mais aussi, "aux coupures électriques, aux raffineries et dépôts pétroliers et aux axes routiers à fort trafic", indiquent nos confrères de franceinfo. Gérald Darmanin a également rappelé aux préfets de renforcer la sécurité "des élus, des parlementaires, des institutions dans un contexte de menaces" et de rester vigilants face aux éventuelles "dégradations de permanences".