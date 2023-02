Réforme des retraites : de nouvelles manifestations samedi à Périgueux, Sarlat et Bergerac

Il y avait entre 6000 et 9000 manifestants mardi 7 février en Dordogne dans les rues de Périgueux, Sarlat et Bergerac, ils étaient entre 11 000 et 17 000 la semaine précédente, le record des trois journées de mobilisation contre la réforme des retraites depuis le début du mouvement dans le département. L'intersyndicale opposée à la réforme appelle à une quatrième journée de mobilisation ce samedi 11 février, alors que le texte est étudié à l'Assemblée nationale.

ⓘ Publicité

Tous les cortèges partent à 11 heures

La CGT, la CFDT, FO, la CFE-CGC, l'Unsa et la FSU organisent des défilés ce samedi à 11 heures à Périgueux, à Bergerac et Sarlat. A Périgueux le cortège partira du palais de justice, idem à Bergerac, à Sarlat ce sera depuis la place de la Grande Rigaudie.

Un mouvement de grève chez Péribus

Les bus de Péribus dans l'agglo de Périgueux seront perturbés ce samedi 11 février, à cause d'un mouvement de grève des salariés. Seules les lignes A, B, C, et D, les quatre lignes principales seront assurées. La circulation des bus sera aussi impactée à cause de la manifestation prévue en centre-ville. Les services Handibus et Télobus circulent normalement.