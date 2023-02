Réforme des retraites : de plus en plus d'adhérents dans les syndicats des Hauts-de-France

Alors que ce samedi marque la quatrième journée de mobilisation contre la réforme des retraites , les syndicats espèrent encore grossir leurs rangs dans la région. Depuis le début de l'année, ils enregistrent, au niveau national, une hausse du nombre de nouveaux adhérents. La CFDT revendique 10 138 nouveaux adhérents pour ce début d'année, 7 215 à la CGT et 5 000 chez FO.

ⓘ Publicité

"C'est une très belle progression"

Une tendance qui se confirme à la CFDT dans les Hauts-de-France. Le syndicat enregistre 859 nouveaux adhérents pour le début d'année 2023, contre 572 à la même période l'année dernière. "C'est une très belle progression, on est maintenant un peu au-dessus des 59 000 adhérents", confirme Jennifer Zou, secrétaire régionale chargée des adhésions.

Un phénomène courant, lors des grosses mobilisations en France. "Grâce à la mobilisation contre la réforme des retraites, nous avons une belle visibilité sur le terrain et dans les médias", ajoute Jennifer Zou. Elle confirme également que cela avait déjà été le cas en 2010, lors d'un autre mouvement de contestations contre une réforme des retraites.

L'UNSA retrouve son niveau d'adhésion de 2019

À l'UNSA, on se félicite de retrouver, en janvier 2023 le niveau d'adhésion de 2019, avant la crise du Covid. Le syndicat enregistre désormais près de 20 000 adhérents, soit 2 000 de plus qu'il y a quatre ans. "On a cherché à connaître les raisons à cela", explique Alain Vanuynsberghe, le secrétaire général régional.

"Il n'est pas évident de savoir si cela vient des conflits contre la réforme des retraites", reconnaît le syndicaliste, "mais peut-être que les salariés du privé et du public voient désormais tout l'intérêt d'être défendu par des organisations syndicales". Il note également une légère inversion des tendances, il y a eu plus de nouveaux inscrits venant du privé que du public.