Réforme des retraites : début d'une semaine périlleuse pour le gouvernement

La semaine de mobilisation contre la réforme des retraites débute ce lundi avec une journée cruciale : l'entrée du projet de loi du gouvernement en séance plénière à l'Assemblée nationale, dès 16h. Après la mobilisation du 31 janvier, qui a rassemblé entre 1,27 millions et 2,8 millions de manifestants en France, l'intersyndicale a appelé à deux nouvelles journées de grèves et de manifestations mardi 7 et samedi 11 février. Mais ce ne sont pas les seules difficultés qui attendent le gouvernement.

Bataille parlementaire

Le débat parlementaire va s'ouvrir à 16h ce lundi à l'Assemblée nationale, et la bataille dans l'hémicycle devrait être âpre. L'opposition, qu'elle soit de gauche (Nupes) ou d'extrême-droite (Rassemblement national) promet de lutter farouchement contre le texte présenté par le gouvernement. L'opposition a déjà déposé environ 20.000 amendements au projet de loi, dont environ 13.000 sont du fait seulement de la France insoumise. Une stratégie qualifiée d'"obstruction" par le gouvernement, assumée par l'opposition de gauche.

Autre obstacle pour le gouvernement ; l'exécutif n'a toujours pas de garanties sur le vote des élus LR. Et si la Première ministre Élisabeth Borne a tenté un geste envers Les Républicains en étendant le dispositif des carrières longues à ceux qui ont commencé à travailler entre 20 et 21 ans, le groupe parlementaire de droite reste divisé sur le soutien à apporter au texte .

Avant de voter les amendements, les députés vont voter une motion référendaire, pour demander un référendum sur le texte étudié. En cas d'adoption, le débat à l'Assemblée serait immédiatement interrompu, et la motion serait envoyée au Sénat, pour un second vote, avant d'être soumise au président de la République.

Grève et manifestations

L'intersyndicale compte sur la journée du 7 février pour mettre le gouvernement sous pression. Réclamant toujours le retrait de la réforme des retraites, le leader de la CFDT Laurent Berger a appelé à "amplifier" la contestation et la mobilisation dans les rues.

D'importantes perturbations sont à prévoir sur le trafic ferroviaire et aérien. Dans la ligne droite de l'intersyndicale, les syndicats CFDT et Unsa de la SNCF ont appelé à une journée de grève le mardi 7 février. La grève commencera à partir du lundi 6 février à 20 heures, puisque les préavis couvrent les cheminots en horaires de nuit. En Ile-de-France, la RATP est aussi concernée .

Le ministre du Travail fragilisé par une enquête

En première ligne sur la réforme des retraites, Olivier Dussopt est rattrapé par une affaire qui pourrait lui valoir un procès. Le Parquet national financier (PNF) a retenu l'infraction de "favoritisme" lorsqu'il était maire d'Annonay, dans une enquête qui concernait initialement deux œuvres d'art reçues en cadeau en 2017.

Le ministre, qui a mené les concertations retraites à l'automne et doit porter devant le Parlement la réforme phare du second quinquennat d'Emmanuel Macron, est "un homme engagé, un ministre solide et un élu attaché à son territoire" a assuré la Première ministre, lui montrant ainsi son soutien.