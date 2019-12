Réforme des retraites : déjà un impact pour les commerçants manceaux

Le Mans, France

"On a peur que cela recommence". La crainte d'Arnaud Gauthier est celle de tous les commerçants du centre ville du Mans. "On a déjà vécu çà l'an passé avec le mouvement des gilets jaunes ". Le président de Manséa, l'une des associations des commerçants du centre ville, rappelle que le chiffre d'affaire en a pris un coup depuis un an. "Les commerces qui ont survécu au mouvement ont quand même leur trésorerie fragilisée. Certains ont même du emprunter pour relancer leur activité. On craint donc que ce mouvement contre la réforme des retraites s'inscrive dans la durée ce qui rendrait très compliquée la situation de certains commerçants". La manifestation de samedi a déjà eu un impact sur l'activité de certains commerces du centre-ville. " On a été obligé de fermer les rideaux dans le centre commercial des Jacobins. Les clients partent et ceux qui restent ont un comportement d'achat moins développé". Bref ce n'est pas bon pour les affaires dans cette période commerciale cruciale, celle des fêtes de Noël. " On redoute que les clients soient effrayés; aient peur pour leur voiture lorsqu'il y a des manifestations et se reportent sur les sites de vente en ligne pour faire leurs cadeaux surtout qu'on est encore dans une période où on a le temps de se faire livrer".

Déjà fragilisés par le mouvement des gilets jaunes, les commerçants du Mans craignent que la grève contre la réforme des retraites s'inscrive dans la durée Copier

Les livraisons perturbées

L'autre crainte d'Arnaud Gauthier porte sur les livraisons des commerces du centre ville qui pourraient de ne pas être assurées en cas de durcissement du mouvement. "Nous avons les commerces qui ont des petits stocks, qui sont réapprovisionnés au fur et à mesure de semaines. On voit que les clients veulent les produits tout de suite, toujours par rapport à cette concurrence d'internet qu 'on a au bout d'un clic. Donc on doit avoir les produits tout de suite. Si on rencontre des problèmes de livraison, on aura un problème de ventes derrière".

La gratuité partielle des parking

Pour attirer les clients vers les commerces du centre ville, Manséa a obtenu de la mairie, la gratuité partielle des parking pendant les fêtes. Avec la première heure offerte les vendredis, samedis, dimanches dans les parkings République, Jacobins, Quinconces, Les Halles et Médiathèque. " Une heure gratuite, cela permet à ce qui le souhaite de faire un achat court. de faire ses courses chez le boucher. Cela favorise aussi le click and collect" ! Comprenez : passer commande sur internet avant de venir chercher ses produits chez les commerçants du centre ville.