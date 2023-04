Réforme des retraites : dernière mobilisation avant le verdict constitutionnel, suivez la journée

S'agira-t-il du dernier appel à manifester de l'intersyndicale au complet ? Alors que Conseil constitutionnel doit rendre son avis ce vendredi 14 avril sur le texte, une 12e journée de mobilisation contre la réforme des retraites a lieu ce jeudi. Les renseignements territoriaux attendent entre 400.000 à 600.000 manifestants dans toute la France, soit la plus faible prévision depuis le début du mouvement. Blocages, grèves, manifestations, suivez la journée de mobilisation sur France Bleu.

L'essentiel à retenir

Des blocages tôt ce jeudi matin

Plusieurs actions sont déjà en cours depuis ce jeudi matin. Dans le Calvados, l'intersyndicale bloque le périphérique de Caen depuis 4h30.

À Rennes , le dépôt des bus de ville est à nouveau bloqué par des opposants à la réforme, occasionnant des difficultés de circulation pour les usagers.

Situation identique à Quimper où le dépôt de bus est bloqué depuis 6h.

Quelle mobilisation ?

Selon une note des renseignements territoriaux , entre 400.000 et 600.000 manifestants sont attendus jeudi dans toute la France. Il s'agit de la plus faible prévision depuis le début du mouvement, et ce malgré la perspective de la décision du Conseil constitutionnel vendredi. Les Sages pourraient censurer le texte en partie.

Le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, n'a pas exclu qu'il s'agisse de la dernière manifestation de l'intersyndicale au complet. "Vous attendrez le début de la semaine prochaine pour avoir une réponse à cette question", a-t-il répondu sur LCI mardi. Est-ce qu'une validation complète du Conseil constitutionnel signerait la fin du mouvement de contestation ? "On le décidera ensemble", avec l'intersyndicale, "mais il est clair que la CFDT ne fera pas des manifestations pendant six mois", a répondu Laurent Berger.

270 actions et manifestations

Outre les 400.000 à 600.000 manifestants attendus à Paris, les renseignements s'attendent à voir manifester 40.000 à 70.000 personnes à Paris, 17.500 à Toulouse, 12.500 à Montpellier, 12.000 à Brest, 10.500 à Nantes, 10.000 à Marseille et Rennes, 9.000 à Caen ou encore 8.000 à Quimper, Bordeaux et Lyon. En tout, 270 actions et manifestations sont prévues sur tout le territoire.

Un rassemblement est également prévu vendredi en fin d'après-midi, peut-être sur le parvis de l'Hôtel de Ville, la préfecture de police ayant refusé qu'il se tienne place de la Concorde.

Les prévisions de grèves

Dans les transports

La circulation des trains sera à nouveau perturbée ce jeudi, avec 3 TER sur 5 et 4 TGV sur 5 en moyenne. La compagnie ferroviaire prévoit seulement un train Intercités de jour sur 5 et aucun de nuit. "Les circulations Eurostar et Thalys seront quasi-normales", a en revanche indiqué la SNCF.

En région parisienne, la SNCF prévoit un service "normal à quasi-normal" sur le RER B, mais seulement les trois quarts des trains ou un peu moins sur les lignes de RER A, C et D ainsi que sur les lignes du Transilien N, P, H, L et R. Seules quelques lignes de métro connaîtront de légères perturbations, a indiqué de son côté la RATP.

Les transports aériens seront également perturbés, avec notamment l'annulation d'environ 20% des vols dans les aéroports de Nantes, Bordeaux et Toulouse. La Direction générale de l'aviation civile prévient toutefois que des perturbations et des retards sont à prévoir. Les aéroports d'Orly et Roissy ne sont pas concernés.

Dans l'Éducation

Le 6 avril, le ministère de l'Éducation a compté 8% d'enseignants en grève. Si le taux de grévistes est globalement plus faible qu'au début de la mobilisation, des perturbations seront possibles ce jeudi.

Chez les éboueurs

La CGT de la filière déchets et assainissement de Paris a lancé un nouvel appel à la grève reconductible à partir de jeudi. François Livartowski, secrétaire fédéral de la CGT Services publics, a précisé sur franceinfo qu'il y aurait également un blocage des incinérateurs en région parisienne.

La CGT avait annoncé le 28 mars une suspension du mouvement entamé le 6 mars, faute de grévistes en nombre suffisant, afin de remobiliser ses troupes.

Dans les raffineries

Après plus d'un mois de grèves, les mouvements ont été levés dans toutes les raffineries de France. Mais la CGT a appelé à 24 heures de grève jeudi sur tous les sites.

Dans les universités

Les universités restent le point chaud de la mobilisation. Mercredi, plus d'une douzaine de sites universitaires à Paris ont été bloqués par des protestataires. Idem à Rennes ou encore Lille. Conséquence : des partiels ont été annulés.

