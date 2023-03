Réforme des retraites : des actions de blocage dans plusieurs régions ce vendredi, après l'utilisation du 49.3

Périphérique parisien bloqué, barrages routiers ou filtrants, centrales nucléaires ou transports perturbés... Plusieurs actions de blocage sont en cours ce vendredi, au lendemain de l'utilisation de l'article 49.3 par le gouvernement, pour faire adopter la réforme des retraites sans vote à l'Assemblée nationale. Des actions dans la foulée de manifestations spontanées, qui ont eu lieu un peu partout en France jeudi soir. 310 personnes ont été arrêtées dans le pays, dont 258 à Paris.

Le périphérique parisien bloqué

Le périphérique de Paris a été en partie bloqué par la CGT sur sa partie nord, au niveau de la Porte de Clignancourt, ce vendredi matin, entre 7h30 et 8h. Plusieurs dizaines de manifestants étaient sur les voies. "On a bloqué la circulation une demi-heure, opération réussie, s'est félicité Nicolas Nogues, coordinateur régional du syndicat CGT Energie IDF au micro de France Bleu Paris. "On va faire tout ce qui est possible pour renverser ce gouvernement et obtenir le retrait de cette réforme totalement injuste", a-t-il jouté, n'excluant pas de nouvelles actions coup de poing.

Des blocages routiers dans plusieurs régions

A Rennes, des manifestants ont installé des poubelles au rond point de la Poterie, bloquant l'un des accès à la ville. Des ralentissement sont aussi signalés dans plusieurs autres points de la ville. Sur la Nationale 24 entre Rennes et Lorient, un blocage est en place au niveau de Ploërmel.

A Brest, des manifestants bloquent des ronds-points de la ville.

Dans le Cher, des barrages filtrants sont aussi en place à Bourges et à Vierzon.

Les transports urbains perturbés dans plusieurs villes

Dans plusieurs villes, les transports urbains sont perturbés par des manifestations sur les voies, par des blocages ou par la grève des salariés. A Clermont-Ferrand, aucun tram ou bus ne circule en raison de la grève des salariés.

Le secteur de l'énergie mobilisé

Centrales nucléaires

Un barrage filtrant est mis en place à la centrale nucléaire de Paluel, en Seine-Maritime. Un réacteur sur quatre est à l'arrêt. Selon la CGT sur place, des dockers et portuaires du Havre sont sur place, tout comme les salariés des raffineries.

Raffineries

La raffinerie TotalEnergies de Normandie "sera arrêtée" dès ce week-end, a indiqué la CGT à l'AFP ce vendredi. Les salariés ont haussé le ton" et "les principales unités commenceront à s'arrêter à partir de demain" de manière à ce que "normalement, la raffinerie sera arrêtée ce week-end ou lundi au plus tard", a-t-il détaillé.

Les raffineries de La Mède, Donges et celle d'Esso à Fos-sur-Mer sont toujours en grève, a complété Eric Sellini, coordonnateur CGT chez TotalEnergies. A Fos, "les livraisons se font de façon sporadique", a-t-il ajouté. Les expéditions avaient repris jeudi sur le site Petroineos à Lavera. La raffinerie de Gravenchon-Port-Jérôme (Esso) avait dû arrêter sa production par manque de pétrole brut envoyé par le dépôt d'importation du Havre, où les salariés sont également en grève.

Des coupures d'électricité

Des coupures d'électricité ont été déclenchées dans plusieurs départements par les opposants à la réforme ce vendredi matin. Au moins 32.000 abonnés ont été privés d'électricité dans les Ardennes, une action revendiquée par la Fédération nationale des mines et de l'énergie-CGT.

Les éboueurs toujours mobilisés

Dans l'agglomération de Saint-Brieuc, dans les Côtes d'Armor, les éboueurs bloquent le centre technique des déchets à Ploufragan depuis 5h ce vendredi.

