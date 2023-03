Réforme des retraites : des actions devant les permanences parlementaires à Dijon

A la veille de la présentation de la version finale de la réforme des retraites, soumise au vote de l'Assemblée Nationale, et alors que la Première Ministre Elisabeth Borne se dit persuadée d'obtenir une majorité, à Dijon, les opposants font à nouveau pression sur les élus. L'intersyndicale organisait ce mercredi matin trois actions simultanées devant les permanences des députés Renaissance de Côte-d'Or, Fadila Khattabi, Didier Martin et Benoit Bordat.

Une action devant la permanence de Didier Martin, député de la 1ere circonscription de Côte-d'Or

Plus d'une soixantaine d'opposants à la réforme se sont par exemple réunis devant les bureaux de Didier Martin, député de la 1ere circonscription, avenue du Drapeau.

La vitrine de la permanence parlementaire de Didier Martin recouverte de messages contre la réforme des retraites © Radio France - Dimitri Morgado

Une autre action devant la permanence de Fadila Khattabi, députée de la 3eme circonscription de Côte-d'Or

Rappelons que Fadila Khattabi préside ce mercredi 15 mars la Commission Mixte Paritaire, composée de 7 sénateurs et 7 députés. C'est cette commission qui doit finaliser le texte avant son retour à l'Assemblée et au Sénat. Les manifestants ont déposé des chaises devant sa permanence à Dijon. Il y a quelques jours, l'élue avait refusé de les recevoir dans cette permanence, expliquant qu’il n’y avait pas assez de chaises pour faire tenir tout le monde. Les manifestants ont donc déposé une série de chaises devant son local.

L'Assemblée Nationale où plane la crainte du passage en force avec le fameux article 49.3 de la constitution permettant au gouvernement de faire adopter sa réforme sans vote, mais qui risquerait aussi d'entraîner de lourdes conséquences pour l'exécutif.

Fadila Khattabi, députée députée Renaissance de la 3e circonscription de la Côte-d'Or espère que le texte sera voté sans cet article.

Les autres mobilisations de la journée en Côte-d'Or

Par ailleurs, trois manifestations sont prévues ce mercredi en Côte-d'Or. A 10 heures, porte Saint-Nicolas à Beaune, à 14h à Dijon au départ de place de la Libération et à 15h à Montbard, place Gambetta.

Cette 8eme journée de mobilisation se traduit aussi par des perturbations dans les transports en commun. C'est le cas à la SNCF avec 1 TER sur 2 en moyenne selon les lignes en Bourgogne-Franche-Comté, 1 TGV sur 2 entre Paris et Dijon et pour la liaison France-Suisse et pas plus d'un train Intercité sur 3 en moyenne.

Un préavis de grève a également été déposé chez Divia pour ce mercredi 15 mars. Il y a des perturbations sur les réseau bus et tram.