Réforme des retraites : des assurés "plus jeunes que d'habitude" sollicitent la Carsat d'Alsace-Moselle

Des assurés de plus en plus jeunes s'interrogent sur leurs modalités de départ à la retraite, alors même que la réforme n'a pas encore été votée.

Nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites , ce mardi 7 février, alors que les débats ont commencé à l'Assemblée nationale : après un début de séance houleux ce lundi, l'examen des 20.000 amendements , déposés par les différents groupes politiques, démarre véritablement ce mardi. Depuis quelques semaines, la Carsat Alsace-Moselle enregistre un petit regain d'appels et de visite dans ses agences. Même si la réforme n'en est encore, à ce stade, qu'à l'état de projet, et peut encore évoluer.

Des assurés plus jeunes... parfois très jeunes !

Les agents de la Carsat Alsace-Moselle ont bien noté une légère hausse de fréquentation dans les agences ou sur leur plateforme téléphonique : en particulier "depuis le 10 janvier", date où le gouvernement a présenté les grandes lignes de sa réforme , note Gilles Kretz, le directeur Retraites de la Carsat d'Alsace-Moselle.

Mais surtout, le profil des personnes qui sollicitent ces renseignements a évolué : "Ce qui est original, c'est que ce sont des assurés plus jeunes que d'habitude", remarque Gilles Kretz. "En général, nous recevons des personnes à partir de 55 ans. Là, on a beaucoup de quadragénaires, même des personnes en début d'activité professionnelle. Et un record : un assuré né en 2002 !"

Un simulateur, en attendant des réponses fermes

Mais si la Carsat peut éventuellement vous éclairer sur la réforme en cours de discussion, elle ne peut rien garantir, puisque la réforme n'a pas encore été votée ! Il ne peut s'agir que de données à titre indicatif. "Nous sommes des gestionnaires en charge de l'application d'un texte. Or le travail législatif et parlementaire ne fait que commencer", rappelle le directeur Retraites de la Carsat d'Alsace-Moselle.

Un simulateur est disponible en ligne , mais il n'a aucune valeur juridique : vous ne pouvez pas vous y référer pour faire valoir vos droits. En revanche, il est mis à jour en fonction de l'évolution des annonces du gouvernement, par exemple sur les carrières longues. "Il n'est pas forcément actualisé le jour où il y a des déclarations politiques, mais il l'est très rapidement après", précise Gilles Kretz.

Pour joindre la Carsat, vous pouvez appeler le 39 60, ou vous rendre dans l'une de ses agences, à Metz ou Forbach pour la Moselle. Vous pouvez aussi trouver toutes les infos et déposer vos demandes de droit, même si vous n'êtes pas proche de l'âge de départ, sur le site de la Carsat Alsace-Moselle .