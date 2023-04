Réforme des retraites : des barrages à Lillebonne et au Havre, suivez la 11e journée de mobilisation

11e journée de mobilisation contre la réforme des retraites à l'appel de l'intersyndicale au niveau national ce jeudi. En Seine-Maritime et dans l'Eure, des barrages routiers étaient mis en place dès le lever du jour. Plusieurs manifestations sont organisées partout dans la région. Suivez la journée sur France Bleu Normandie.

Pour la deuxième journée consécutive, la zone industrielle du Havre a été bloquée par des manifestants ce jeudi matin. Des barrages ont été mis en place sur les ponts du Hode, VII bis, rouge et le rond-point "Total" à la sortie de l'autoroute. Un barrage filtrant a été mis en place au niveau du rond-point Ponticelli à Lillebonne.

Des lignes de bus perturbées à Fécamp. Suite au blocage du dépôt de cars de Fécamp, des lignes régulières et scolaires ne sont pas assurées. Les lignes concernées : 507, 508, 509, 510 et 513 ainsi que les dessertes scolaires des établissements de Fécamp, du collège de Fauville-en-Caux, des écoles de la côte d’Albâtre, de Thiouville/Normanville et Limpiville/Thiergeville.

Des manifestations dans toute la région

Des cortèges s'élancent à l'appel de l'intersyndicale dès 10 heures à Rouen, le Havre, Evreux, Pont-Audemer et Gisors. Les autres cortèges partiront dans l'après-midi : à 14h30 à Lillebonne, Fécamp et le Tréport ; et à 17 heures à Elbeuf.