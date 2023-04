Réforme des retraites : des commerçants nîmois baissent le rideau pour soutenir les grévistes

C'est la 11e journée de mobilisation contre la réforme des retraites ce jeudi. Cinq rassemblements sont prévus dans le Gard. À Nîmes, le cortège s'élancera à 14h30 du Colisée.

Nîmes où des commerçants solidaires avec les grévistes vont une nouvelle fois baisser leur rideau le temps de la manifestation. C'est le cas de Clément Bonet co-gérant du bar du Midi, boulevard Gambetta. "La première fois que j'ai dit à mes clients que j'allais fermer le temps de la manifestation, ils pensaient que j'avais peur qu'on me casse la vitrine. Mais pas du tout. C'est un moyen d'agir et d'être solidaire avec les grévistes" précise-t-il. À force, les manifestants s'arrêtent devant son établissement pour le remercier. "Ils ont même entonné une chansonnette la dernière fois. C'est touchant" reconnaît-il.

Des libraires solidaires

Emmanuel Leveque est libraire. Il tient Manga Pop', rue de la république à Nîmes. Lui aussi a déjà fermé trois fois son commerce depuis le début du conflit. "J'ai été ouvrier pendant quinze ans. Je suis de gauche et solidaire avec les grévistes" affirme-t-il. Les jours de manifestation, une pancarte est installée sur sa devanture. On peut lire : "Fermé à cause de la politique anti-sociale du gouvernement". Emmanuel Leveque perd de l'argent quand il baisse son rideau, "mais un gréviste aussi" lâche cet ancien membre du NPA. "Je m'en moque de perdre un client. Ici, on ne met pas ses convictions dans sa poche" dit-il.

La devanture du Manga Pop' - DL

Félix Dijon gère lui depuis sept ans le BéDéphile, situé au 1 rue des Chapeliers à Nîmes. "J'ai déjà fermé mon commerce cinq fois depuis le début des manifestations. J'apporte à ma manière mon soutien aux grévistes et manifeste avec eux" conclut ce libraire.