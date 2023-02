Réforme des retraites : des contrôleurs aériens en grève jeudi, des perturbations à Nantes-Atlantique

Plusieurs syndicats de contrôleurs aériens appellent à participer au mouvement de grève de jeudi contre la réforme des retraites. Pour limiter les perturbations du trafic, la direction générale de l'Aviation Civile appliquera des procédures de service minimum. La DGAC demande également aux compagnies aériennes de réduire leur programme de vols de 30% à Paris-Orly et de 20% sur les aéroports de Nantes, Toulouse, Marseille, Lyon et Montpellier. Malgré ses mesures, la DGAC précise que des perturbations et des retards restent possibles.

ⓘ Publicité