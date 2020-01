Réforme des retraites : des coupures de courant à Orléans pendant la manifestation

Orléans, France

En haut de la rue de la République à Orléans, alors que le cortège s'étale sur toute la chaussée, Sylvie Berthuit, porte-parole de la CGT, se réjouit au micro de sa sono : "on peut féliciter les électriciens de la CGT Energie, le tram est coupé dans les deux sens, et les boulevards sont dans le noir". Un militant lui répond : "bravo c'est aussi ça la lutte, camarade !"

La CGT assume son geste et Sylvie Berthuit explique : "c'est aussi une forme de résistance. Et même si on a bien entendu la direction d'Enedis et notre gouvernement dire que c'est illégal de couper le courant. Mais on emploie les mêmes procédés que le patronat et le gouvernement".

La rue de la République privée de courant à Orléans pendant la manifestation contre la réforme des retraites © Radio France - Anne Oger

Dans le centre ville, les commerçants regardent passer le cortège, derrière des portes automatiques qui restent ouvertes faute d'électricité pour les faire fonctionner. "On est au deuxième jour des soldes" se désole Mélissa, qui travaille dans la boutique Cop Copine rue de la République. "C'est compliqué en terme de chiffre d'affaires, déjà que les manifestations nous posent toujours problème".

Tout le monde n'a pas la chance d'avoir une cagnotte !

Nadège est vendeuse chez Minelli, rue de la République. Elle ne cache pas sa colère : "on n'a pas de terminal de paiement pour les cartes bleues, les clients ne peuvent pas aller retirer d'argent, donc on ne peut rien faire. Le droit de manifester c'est bien, eux peuvent parce qu'ils ont des cagnottes. Moi je n'ai pas de cagnotte, et j'ai un loyer à payer !"

Déjà des coupures au mois de décembre à Saran

Le courant est resté coupé pendant plusieurs heures, dans certains secteurs. Et du côté des militants de la CGT Energie que nous avons tenté d'interroger, aucun n'a souhaité expliquer les raisons de ces coupures. D'autres avaient déjà eu lieu en décembre, à Ormes et Saran, visant notamment l'entreprise Amazon. La direction d'Enedis avait alors dénoncé ces actes, et annoncé qu'elle porterait plainte.