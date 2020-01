Réforme des retraites : des dizaines de foyers basculent en heure creuse dans le Gard

Les opposants à la réforme des retraites poursuivent leur action dans le Gard. Après avoir envahi les voies en gare de Nîmes ce mardi matin, ils se sont rendus à Moussac entre Nîmes et Alès pour une nouvelle action symbolique interprofessionnelle et intersyndicale.

Moussac, France

Les syndicats opposés à la réforme des retraites multiplient les actions dans le Gard. Après la gare ce mardi matin, les grévistes de la CGT Energie, des cheminots, des enseignants, des gilets jaunes et des représentants de FO se sont rendus devant le poste électrique de Moussac entre Nîmes et Alès pour basculer les compteurs en heure creuse. Une baisse programmée pour 3 jours, "pour offrir un peu de pouvoir d'achat" explique Slimane Madadier, secrétaire général CGT Energie. Les foyers d'une trentaine de communes dépendant de ce poste "ressource" sont concernés. ( La Calmette, saint-Chaptes, Ners, Maruejols, Massane, Castelnau-Valence, Saint-Hippolyte-de-Caton, Saint-Jean-de-Serre, Euzet, Sauzet, La Rouvière, Saint-Geniès-de-Malgoires, Collorgues, Boucoiran, Saint-Bauzély, Moussac, Brignon, Cruvier, Saint-Etienne-de-l'Olm, Martignargues ).

"On n'a pas mis de clients en difficulté"

" On n'a pas mis de clients en difficulté. On n'a coupé personne explique Slimane Madadier. On n'a commis aucune dégradation. " En fin d'après-midi, des représentants d'Enedis accompagnés des gendarmes se sont rendus sur place. Enedis qui parle "d'actes dangereux et irresponsables" envisage de porter plainte contre les manifestants. Pas de quoi refroidir les ardeurs des grévistes. Ils promettent de nouvelles actions dans les prochains jours. Elles se décident chaque matin en Assemblée générale en intersyndicale et en interprofessions.

à lire aussi PHOTOS - Réforme des retraites : nouvelle manifestation dans les rues de Nîmes