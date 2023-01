Réforme des retraites : des dizaines de milliers de manifestants à Paris

Plusieurs dizaines de milliers de manifestants ont commencé à défiler mardi après-midi contre la réforme des retraites à Paris. Le cortège s'est élancé à 14h25 depuis la place d'Italie (13e arrondissement) indique la préfecture de police de Paris. IL se terminera place Vauban, juste derrière les Invalides (7e arrondissement de Paris).

Les responsables des principaux syndicats français se trouvaient en tête de cortège, rassemblés derrière la banderole "Réforme des retraites: travailler plus longtemps, c'est non" qu'ils arboraient déjà le 19 janvier. Tous se sont félicités d'une affluence supérieure à celle de la première journée de mobilisation, qui avait réuni 1,12 million de personnes selon les autorités, plus de 2 millions d'après les organisateurs (entre 80.000 et 400.000 dans la capitale).

"Il y a plus de monde encore que la dernière fois", a affirmé Laurent Berger (CFDT), au diapason de Philippe Martinez (CGT) assurant que "c'est plus que le 19, dans tous les retours qu'on a". "C'est un tir de barrage" contre le report de l'âge légal à 64 ans, a expliqué Frédéric Souillot (FO), prédisant "que le rythme des mobilisations va s'accélérer".

"Cette réforme est absolument injuste et injustifiée, et la réponse des Français est là, dans la rue, donc il faudra qu'ils l'entendent", a déclaré de son côté, la maire socialiste de Paris, Anne Hidalgo, à l'intention du gouvernement, depuis la manifestation parisienne contre la réforme des retraites.

Plusieurs figures politiques de gauche étaient également présentes, dont le communiste Fabien Roussel, les Insoumis François Ruffin et Clémentine Autain, le socialiste Olivier Faure, ou les écologistes Yannick Jadot, Marine Tondelier et Sandrine Rousseau.