Réforme des retraites : des filtrages de la CGT ce week-end dans la Vienne

"Pour gagner, il faut savoir perdre d'abord", lance Élodie Ferrier, secrétaire départementale CGT de la Vienne pour les commerces et services. Après le passage en force du gouvernement jeudi dernier, les syndicats "ne lâchent rien". Des actions ont été menées ce samedi 18 mars à Cissé et Vouillé (Vienne) par la CGT.

Une cinquantaine de personnes mobilisées

Les deux actions mises en place ce week-end dans la Vienne consistaient à informer, non pas à bloquer des accès. "On n'est pas là pour tout casser mais pour sensibiliser les gens sur l'avenir de leurs retraites, c'est une ambiance bon enfant", explique Jean-Louis Albert, secrétaire départemental du personnel municipal des petites communes rurales.

Deux points de mobilisation se sont installés ce samedi matin : le premier à l'entrée de la déchetterie de Cissé, le second au rond-point du Super U de Vouillé. Avec leurs gilets fluos CGT, les grévistes arrêtent les voitures et proposent aux conducteurs de répondre à quelques questions sur la pénibilité au travail. "La pénibilité au travail a-t-elle un impact sur l'espérance de vie ?" À cette question, les automobilistes répondent sans exception "oui". "Les personnes exerçant un métier pénible devraient-elles avoir les mêmes règles que tout le monde ?" La plupart des personnes interrogées au volant de leur voiture répondent "non".

"Malgré la fatigue, on ne lâche rien"

Depuis la première manifestation contre la réforme des retraites à la fin du mois de janvier dernier, le mouvement se poursuit mais la fatigue commence à se faire sentir. "Ça nous coûte, financièrement mais pas seulement. On vient sur les blocages tôt, on repart tard. On ne voit pas nos enfants, ni nos conjoints, souligne Elodie avant d'ajouter, mais c'est le prix à payer".

Clarice Pereira, membre CGT et de la fédération métallurgique, insiste sur un point : "C'est maintenant qu'il faut aller jusqu'au bout, si cette réforme passe ce sera un boulevard pour le gouvernement". Cette syndicaliste s'inquiète d'autres réformes comme celle de la sécurité sociale.

Malgré le manque à gagner sur les salaires à cause des journées de grève et la fatigue physique, les membres de la CGT répondent présents. Selon Étienne, installé sur le rond-point de Vouillé, ses camarades syndicalistes continuent de se mobiliser. "On fait la grève et on manifeste la semaine, pour beaucoup le week-end reste un moment à passer en famille. Malgré tout, on a réussi à mobiliser et à mener l'action que l'on avait ensemble imaginé", se félicite-t-il. Étienne ajoute : "la semaine prochaine j'appelle toute la population à nous rejoindre dans nos manifestations".

À la mi-journée les filtrages ont été levés mais d'autres actions sont prévues tout au long de la semaine prochaine.

Les militants CGT ont proposé un questionnaire sur la pénibilité au travail. © Radio France - Julia Beaufils