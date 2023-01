Réforme des retraites : des grèves à venir dans les stations de ski, chez les saisonniers, annonce la CGT

Le fonctionnement des stations de ski et des remontées mécaniques va-t-il être perturbé par le mouvement de protestation contre la réforme des retraites ? En tout cas, la CGT annonce déposer des préavis de grève dans le secteur pour le 19 janvier. Quarante délégués CGT des domaines skiables sont réunis ce jeudi 12 et vendredi 13 janvier en rencontre nationale, à Chambéry, dans le quartier de la Cassine. Leur représentant, Antoine Fatiga, est l'invité de France Bleu Isère.

France Bleu Isère : Votre premier sujet aujourd'hui de vos rencontres, ce sera les retraites ?

Antoine Fatiga : Oui, bien sûr. Car ce projet de réforme des retraites va impacter plus durement les personnes à contrats courts. Quand le gouvernement annonce 43 ans de cotisations, pour un saisonnier qui a au maximum deux trimestres de cotisation par an, il faudrait qu'il travaille 88 ans pour avoir ses trimestres, ce qui est tout à fait surréaliste. Ce serait drôle si ce n'était pas un sujet aussi grave...

Vous avez des chiffres ? Vous avez évalué l'impact de cette réforme sur les salariés du secteur ?

On sait actuellement qu'il y a en France entre trois et quatre millions de salariés à contrats courts ou saisonniers, deux millions pour les seuls saisonniers au niveau national. Cette réforme va donc concerner beaucoup d'acteurs et va toucher de manière principale les plus précaires et ceux qui ont des carrières hachées.

En même temps le gouvernement annonce la prise en compte de la pénibilité...

Le problème c'est que la pénibilité est calculée pour un salarié qui travaille à l'année. Si l'on prend l'exemple des nuits, le gouvernement veut descendre le nombre de nuits travaillées de 120 à 100 pour bénéficier d'un critère de pénibilité. Mais un saisonnier ne fait jamais 100 nuits dans la saison donc lui, il passe à côté et sa pénibilité ne sera pas reconnue.

Vous allez donc appeler le personnel à la mobilisation ? Il pourrait y avoir des grèves dans les stations de ski ?

Bien sûr. Et aujourd'hui, nous allons même déposer des préavis de grève pour que les saisonniers puissent participer comme tout le monde aux manifestations, à Grenoble à 10h ou bien à celle de Chambéry à 14h.

Les saisonniers pâtissent aussi du manque de neige. Plusieurs stations ont mis des salariés en chômage partiel. Êtes-vous plutôt soulagé ou inquiet ?

Nous sommes soulagés quand on voit ceux qui les ont mis en "activité partielle de longue durée", parce que c'est l'accord de la branche des remontées mécaniques. Par contre, nous avons été très en colère car beaucoup de stations n'ont pas joué le jeu, y compris des stations de l'Isère, et ont embauché des gens sans contrat à durée déterminée ou ne les ont pas embauchés du tout. Et quand on voit la précarité dans ce milieu, la difficulté aujourd'hui de trouver des saisonniers, ce n'est pas en considérant les saisonniers comme cela qu'on va en trouver...

Vous parlez de ce début de saison compliqué pour les saisonniers. Il y a des problèmes de pouvoir d'achat, vous ne craignez pas que cela pose des problèmes pour la mobilisation à venir ?

Non. Pour la mobilisation, je ne pense pas. Mais par contre, ça va poser des problèmes pour l'avenir des stations. D'abord, par rapport au manque de neige, il faut qu'on s'interroge et nous le disons au niveau de la CGT depuis de nombreuses années. Qu'on s'interroge sur notre tourisme, sur notre regard, sur notre style, sur nos modèles économiques. Et la deuxième chose - l'Insee le confirme avec le recensement - c'est qu'il y a de moins en moins de gens qui habitent en montagne et c'est a contrario de ce qu'on voudrait nous. C'est aussi par rapport à la réforme de l'assurance chômage qui fait qu'aujourd'hui les intersaison ne sont jamais pris en compte, on précarise encore plus les plus précaires on déshabille aussi les villes de la montagne.

Vous avez obtenu récemment une revalorisation de 7% des salaires les plus bas du secteur. Est-ce appliqué ou attendez-vous encore que ce soit appliqué ?

Il faut savoir que la hausse concerne vraiment les minimums conventionnels. Alors il y a quelques employeurs qui se sont fait un peu tirer l'oreille, on a aussi eu de fortes mobilisations. Si je prends par exemple les Ménuires, ils sont déjà au-dessus de la convention, donc avec une prime de pouvoir d'achat. On voit bien qu'aujourd'hui, les salaires, c'est vraiment une bataille importante puisque dans les stations, on considère que le coût de la vie a augmenté de 12%. Donc il en manque encore si on veut arriver à compenser cette perte du pouvoir d'achat.