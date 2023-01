Réforme des retraites : des mairies fermeront le 31 janvier, un problème de "neutralité" pour Olivier Dussopt

Plusieurs maires de France, comme ceux de Paris (75), Villejuif (94), Montreuil (93), Trélissac (24) ou Saint-Pierre d'Aurillac (33), ont annoncé la fermeture symbolique de leur mairie le 31 janvier par solidarité avec la mobilisation contre la réforme des retraites. Le patron du PCF Fabien Roussel avait proposé mardi une "opération maires solidaires" pour permettre aux agents de la fonction publique de participer à la journée de mobilisation. Le maire de Faches-Thumesnil (59) a pour sa part indiqué "que les heures de grève ne seraient pas décomptées du salaire".

Ces fermetures posent un problème de "neutralité", a estimé ce vendredi le ministre du Travail Olivier Dussopt. Il accuse la maire de Paris Anne Hidalgo de confondre "les services municipaux avec une annexe" du Parti socialiste. "C'est une vraie question politique, en termes de neutralité et de respect des convictions des administrés qui, pour certains, sont opposés (à la réforme)", a estimé M. Dussopt sur BFMTV et RMC. Il évoque un problème "moral ou politique" puisque "parmi les Parisiens (...), toutes celles et ceux qui n'y sont pas opposés vont être privés de l'accès à des services publics auxquels ils ont droit, du fait de l'engagement politique" de leur maire.