Réforme des retraites : des manifestants moins nombreux dans la Vienne et les Deux-Sèvres

Malgré la pluie, plusieurs cortèges se sont élancés dans la Vienne et dans les Deux-Sèvres pour le 7e acte de la mobilisation contre la réforme des retraites, ce samedi 11 mars 2023. Des rassemblements ont eu lieu à Thouars, Bressuire, Niort, Poitiers et Châtellerault. Les manifestants se sont mobilisés moins massivement que lors de la journée du 7 mars .

Dans la Vienne, environ 700 personnes ont défilé à Châtellerault dans la matinée d'après les syndicats, et 500 selon la police. On constate une très forte baisse de la mobilisation. La journée du mardi 7 mars avait rassemblé 3.000 personnes selon la police et 4.000 personnes selon les syndicats.

Ce samedi 11 mars, quelques 2.500 Poitevins se sont rassemblés au niveau de la Porte de Paris, départ du cortège contre la réforme des retraites. © Radio France - Irène Prigent

À Poitiers, environ 2.500 personnes ont pris le départ du cortège au niveau de la Porte de Paris, dès 14h, et jusqu'à la gare. Ils étaient 5.000 selon les syndicats. Des chiffres bien en dessous des 10.000 évoqués par les forces de l'ordre mardi dernier.

3500 personnes à Niort

À Niort dans l'après-midi, près de 3.500 personnes ont participé à la manifestation d'après les syndicats, et 2.000 personnes selon les chiffres de la police. Plus tôt dans la journée, à Thouars, il y avait environ 600 manifestants selon la police. À Bressuire, les gendarmes ont comptabilisé près de 300 personnes. Des chiffres également en baisse par rapport à mardi 7 mars.

Au départ de la place de la Brèche à Niort, environ 3.500 personnes se sont mobilisées contre la réforme des retraites samedi 11 mars. © Radio France - Noémie Guillotin

Les opposants à la réforme des retraites ne lâchent rien, malgré l'inflexibilité du gouvernement qui a imposé au Sénat un vote unique afin d'accélérer les débats . La prochaine journée de mobilisation aura lieu le mercredi 15 mars 2023.