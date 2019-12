Réforme des retraites : des manifestants moins nombreux que jeudi dans le cortège de Périgueux

24000 Périgueux, France

La manifestation contre la réforme des retraites de ce mardi matin à Périgueux a rassemblé moitié moins de personnes que le cortège de jeudi dernier. La police recense 2 200 personnes contre 3 500 selon Force Ouvrière, l'un des syndicats avec la CGT, la FSU et Solidaire qui appellent à la grève ce mardi. Jeudi dernier, 5 décembre, la manifestation de Périgueux avait rassemblé 7000 personnes, c'était l'un des rassemblements les plus importants de ces dernières années en Dordogne.

Un cortège plus clairsemé que la semaine dernière mais encore fourni © Radio France - Harry Sagot

Les enseignants très mobilisés

Cette fois, ce sont les enseignants qui conduisent le cortège, suivi de Force Ouvrière et de la CGT. Le gros des troupes est fourni par les services publics. Il y a également quelques gilets jaunes et des banderoles d'entreprises privées. Pour Corinne Rey, la secrétaire départemental de la CGT, c'est encore une belle manifestation avec du monde même si la mobilisation historique de jeudi dernier est compliquée à reproduire. La patronne de la CGT en Dordogne estime également que le mouvement va devoir durer et que le gouvernement ne plierait pas facilement.

Les enseignants organisent une assemblée générale cet après-midi à la bourse du travail à Périgueux, pour décider de la suite à donner au mouvement.