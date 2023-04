Réforme des retraites : des manifestations en cours après l'annonce du Conseil constitutionnel

La décision du Conseil constitutionnel, qui a validé l'essentiel de la réforme des retraites, a été accueillie vendredi par des huées sur le parvis de l'Hôtel de Ville à Paris, où plusieurs milliers de personnes étaient rassemblées (plus de 3.000 selon une source policière), à l'appel de plusieurs syndicats dont la CGT et FO. Un cortège de quelque 500 étudiants et salariés s'était élancé en début d'après-midi de la gare Saint-Lazare, aux cris de "Constitutionnelle ou pas, cette loi on n'en veut pas", avant de rejoindre l'Hôtel de ville.

Signe des tensions, les manifestations sont interdites depuis ce jeudi soir jusqu'à samedi matin autour du Conseil constitutionnel, à la demande du ministère de l'Intérieur. Et d'impressionnantes barrières anti-émeutes ont été érigées rue de Montpensier. La Comédie française, voisine du Conseil au sein du Palais-Royal, a annulé ses représentations de vendredi. Il y a un "risque sérieux de cortèges sauvages constitués d'éléments radicaux à haute potentialité violente", a indiqué le préfet de police de Paris. La protection des autres bâtiments sensibles, l'Élysée, Matignon, les ministères, le Sénat et l'Assemblée nationale, a été renforcée.

Des rassemblements partout en France

Un peu partout ailleurs en France, des rassemblements, spontanés ou non, ont lieu ce vendredi soir. Quelque 131 actions étaient prévues dans tout le pays ce vendredi. À Nice, 200 manifestants sont partis du Palais de justice pour défiler sur la Promenade des Anglais, rapporte France Bleu Azur . À La Roche-sur-Yon, près d'une centaine de personnes sont rassemblées devant la préfecture après la décision du Conseil constitutionnel, selon France Bleu Loire Océan.

D'autres rassemblements ont lieu à Limoges , Nîmes , Belfort ,** Valence , ** Perpignan , Rennes, Montpellier , Amiens , Dijon , Strasbourg , Toulouse , Grenoble , Saint-Etienne , Clermont-Ferrand et Tulle , constatent les journalistes du réseau France Bleu.

Le ministère de l'Intérieur s'attend à des débordements et surveille de près les rassemblements annoncés à Lyon, Marseille, Grenoble, Nice, Toulouse, et surtout à Rennes et Nantes, considérés comme des bastions de l'ultragauche. Les renseignements territoriaux anticipent également sur la journée de demain samedi : un rassemblement est prévu à Rennes, organisé "par des mouvements d'extrême gauche et de la mouvance d'ultragauche".