Réforme des retraites : des marges de manœuvres envisagées par le gouvernement

Le gouvernement ouvre la possibilité à certains changements, dans sa réforme des retraites. Elle est présentée ce lundi en Conseil des ministres et sera examinée à partir de la semaine prochaine au Parlement. Le texte ne sera pas modifié d'ici là, a assuré le chef de l'État dimanche en conférence de presse . Mais, une fois soumis au débat parlementaire, l'exécutif se dit ouvert à quelques modifications.

ⓘ Publicité

Sanctionner les entreprises qui n'emploient pas assez de séniors

Sur l'emploi des séniors, par exemple, la mesure pourrait être renforcée. Pour l'instant, le texte prévoit un "index séniors, destiné à pousser les employeurs à embaucher plus de séniors. Un quota, incitatif, qui n'entraînera pas de rétorsions. Mais le gouvernement laisse la porte ouverte à de possibles sanctions, en cas de non respect de cet index . "C*'est justement un des aspects de la loi sur lequel nous disons : nous sommes ouverts aux propositions que les parlementaires pourraient faire"*, a affirmé Olivier Véran, porte-parole du gouvernement, ce week-end.

À lire aussi Emploi des seniors : le gouvernement ouvre la porte à des mesures plus "coercitives"

Élargir le suivi médical des carrières "pénibles"

Une autre grande mesure du texte qui pourrait être modifiée, c'est la question de la pénibilité au travail . Le texte du gouvernement prévoit de créer de nouveaux outils pour identifier les postes les plus difficiles, et surtout, il permet de mettre en place un suivi médical, par la médecine du travail. C'est elle qui pourra permettre à un travailleur de partir deux ans plus tôt à la retraite.

Il y a quelques jours, la première ministre, Elisabeth Borne, a laissé entendre que ce suivi médical pourrait être effectué par les infirmiers et infirmières . Cela permettrait notamment, de soulager la médecine du travail, déjà en sous-effectif.

Certaines mesures intouchables

Il y a cependant certaines mesures phares auxquelles il ne faudra pas toucher, insiste le gouvernement. Les 43 années de cotisations obligatoires pour partir à taux plein, par exemple, et surtout, l'âge de départ à la retraite, fixé donc à 64 ans par le texte.

Le chef de l'État, Emmanuel Macron, a rappelé qu'il avait reçu le "mandat" d'effectuer cette réforme des retraites lors de sa réélection au printemps 2022, après avoir, durant la campagne, proposé de relever à 65 ans l'âge de départ à la retraite.