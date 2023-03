Réforme des retraites : des militants CGT tractent devant une entreprise de Dordogne pour "amplifier la grève"

Quatre militants de la CGT enfilent leur gilet rouge et se partagent un paquet de tracts. Deux partent à gauche, les autres à droite. Il ne faut pas rater une seule voiture qui sortira du parking de l'entreprise Rubi Cuir, en Dordogne, devant laquelle ils se sont donnés rendez-vous mardi 21 mars. Malgré le rejet des motions de censure et l'adoption de la réforme des retraites, ils veulent poursuivre la mobilisation et même convaincre de nouveaux travailleurs de les rejoindre.

"Bonjour Madame, vous viendrez jeudi ?", lance René, l'un des militants, à travers la vitre de la première voiture qui sort du parking. C'est la fin de journée, un petit embouteillage se créé rapidement devant la grande grille verte. La plupart des employés ouvrent leur vitre et prennent le tract. Certains lâchent un "bon courage", quand d'autres grillent le stop pour ne pas s'arrêter.

"Ils font grève dans leur tête"

René regrette qu'il n'y ait pas plus de monde convaincu de rejoindre la grève jeudi 23 mars. "J'ai l'impression que ça ne les intéresse pas", souffle-t-il. Avant de préciser : "Ils prennent les tracts mais ont peur de lâcher leur poste. On les comprend bien-sûr, mais ils font grève dans leur tête, ils ne viendront pas".

A l'arrière de la feuille de papier distribuée par les militants, un schéma explique d'ailleurs comment faire grève, notamment lorsque l'on travaille dans une entreprise privée. "On s'est aperçu qu'ils ne savent pas toujours qu'ils ont le droit à des jours de grève, ce n'est pas interdit", insiste René.

Vers une plus forte mobilisation ?

De l'autre côté du parking, Thomas est davantage satisfait. En dix minutes, il a déjà distribué tous ses tracts. "On est bien reçu, je pense qu'il y aura beaucoup de monde jeudi", prédit le militant. Dans sa voiture, Virginie fait par exemple partie des nouvelles personnes qui envisagent de faire grève. La salariée explique : "J'attendais de voir comment la situation allait évoluer, je ne m'étais pas positionnée mais maintenant on est obligé de réagir".

C'est l'utilisation du 49-3 par le gouvernement qui l'a convaincue. René répète d'ailleurs à chaque véhicule : "c'était contre la réforme, maintenant c'est contre le 49-3 !". Le militant ne veut céder à aucune résignation, il est venu tracté pour "dire aux gens qu'il faut continuer, qu'on ne peut pas arrêter comme ça".