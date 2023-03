Réforme des retraites : des milliers de Ligériens à nouveau dans la rue pour le 7e jour de mobilisation

Même parcours et mobilisation sensiblement identique pour le cortège stéphanois contre la réforme des retraites entre ce samedi 11 mars et l'autre samedi de manifestation, celui du 11 février . Le défilé parti de la gare de Châteaucreux a rejoint la place de l'Hôtel-de-Ville avec 2.350 participants selon la police. Les syndicats estiment que les manifestants étaient trois fois plus nombreux. "Nous étions au moins 8.000, assure Mireille Carrot, la secrétaire générale de la CGT dans la Loire. La place de la mairie était bien pleine alors que certaines personnes avaient déjà commencé à quitter la manifestation pour rejoindre leur famille".

Dans le Roannais, à Riorges, les autorités ont dénombré 2 000 manifestants, quand les organisateurs considèrent le cortège deux fois plus important.

Défilé jusqu'au stade Geoffroy-Guichard mercredi

Le prochain rendez-vous est fixé au mercredi 15 mars. Le défilé stéphanois doit partir de la gare de Châteaucreux à 10 h30 pour rejoindre l'Esplanade Robert-Herbin devant le stade Geoffroy-Guichard. À Roanne, le cortège se formera à 10 heures devant l'hôpital et prendra la direction de la rocade.

Certains manifestants défilaient pour la 7e fois contre la réforme des retraites que le Sénat doit adopter ce dimanche 12 mars, en se prononçant par un seul vote sur l'ensemble du projet de loi, en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le gouvernement .