Réforme des retraites : un regain de mobilisation en Mayenne, près de 10.000 manifestants à Laval

9ᵉ journée de mobilisation contre la réforme des retraites à Laval ce jeudi 23 mars 2023, la première après le passage en force du texte à l'Assemblée nationale avec l'utilisation du 49-3. Les manifestants se sont retrouvés square de Boston à Laval à 11 heures. Selon l'intersyndicale de la Mayenne, près de 10.000 personnes ont participé au cortège.

Les leaders de l'intersyndicale de la Mayenne, en tête du cortège - Manifestation à Laval jeudi 23 mars © Radio France - P. Oisel

Circulation et stationnement perturbés

Le parcours du cortège de manifestants pour la 9ème journée de mobilisation contre la réforme des retraites. - Capture d'écran

Les manifestants ont défilé sur la rive gauche en traversant le pont de l'Europe, puis de remonter la rue Crossardière pour ensuite emprunter le boulevard Félix Grat et de descendre jusqu'à la préfecture en passant par la rue du Mans et la rue de Paradis. Le cortège doit ensuite retrouver le square de Boston en descendant la rue de la Paix et en reprenant le pont de l'Europe par le quai Béatrix de Gâvre. La circulation routière et le stationnement sont fortement perturbés sur la totalité du parcours.

Ce jeudi matin, une opération escargot était organisée entre Évron et Laval pour rejoindre le rassemblement.