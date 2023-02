Réforme des retraites : des perturbations sur le réseau TAN à Nantes jeudi soir

Six syndicats, la CFDT, FO, la CGT, la CGC, la CFTC, la FSU, l'UNSA et Solidaires appellent à une marche aux flambeaux, jeudi soir à Nantes, contre le projet de réforme des retraites. Les syndicats donnent rendez-vous à 18h30 au Miroir d'eau. La TAN coupera son réseau, jeudi soir, dans le centre-ville entre 18h et 21h (sauf la ligne 1 à partir de 17h30). Les lignes qui traversent ce centre-ville auront des terminus, le plus proche possible du cœur de Nantes :

