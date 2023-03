Réforme des retraites : des tensions en Limousin pour la 9e journée de mobilisation intersyndicale

Le ton a changé en Limousin depuis l'annonce du 49-3 et la prise de parole d'Emmanuel Macron mercredi. Ce jeudi, lors de la 9e journée de mobilisation nationale et intersyndicale, en Limousin , des affrontements ont éclaté entre opposants à la réforme des retraites et les forces de l'ordre à Limoges. 17 personnes ont été arrêtées et sept sont encore en garde à vue ce vendredi. Ce climat social tendu a obligé l'État a reporter la visite officielle du roi Charles III prévue la semaine prochaine en France. La présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, sur France Bleu ce vendredi matin, "appelle au calme" après les nombreux affrontements partout en France ce jeudi.

ⓘ Publicité

Les premières tensions ont éclaté en marge du grand cortège ce jeudi après-midi à Limoges. Cinq personnes ont voulu bloquer l'autoroute A20 et ont finalement été stoppées et placés en garde à vue par les policiers. L'une d'entre elle était en possession d'un carton rempli de bouteilles vides, de papier essuie-tout, d'alcool à brûler. Tout ce qu'il faut pour fabriquer des cocktails molotov indique la police nationale ce vendredi matin.

Un peu plus tard dans la soirée, alors qu'une deuxième manifestation s'est organisée devant la mairie de Limoges, 12 personnes ont été interpellées pour des feux de poubelles et des tirs de cailloux et bouteilles en verre vides sur les policiers. Un groupe de dix jeunes, âgés de 15 à 22 ans, a été interpellé puis laissé libre. Tous seront reconvoqués plus tard au commissariat limougeaud. Au total, sept personnes sont toujours gardées à vue ce vendredi matin à Limoges. Une enquête a bien évidemment été ouverte par les autorités publiques.

Opération coup de poing des syndicats

La CGT haut-viennoise avait prévenu dès mercredi de possibles opérations coups de poing pour continuer la lutte contre la réforme des retraites. Le syndicat revendique, ce vendredi matin, la coupure du courant chez International Paper, le plus gros industriel du Limousin, à Sayat-sur-Vienne. "C’est un avertissement aux fonds de pensions, actionnaires principaux, qu’ils ne rentreront pas sur le marché de la retraite voulue par le gouvernement en place", écrit la CGT dans un communiqué.

En Corrèze, une trentaine de véhicules ont organisé une opération escargot, ce vendredi matin, sur la départementale 1089, très fréquentée entre Brive et Tulle. Un aller-retour entre les deux villes a eu lieu entre 7 heures et demie et 11 heures précise la gendarmerie nationale, sans incident autre que la perturbation du trafic.