Département Landes, France

Pour soutenir financièrement les grévistes, dont certains ont cessé le travail depuis le 5 décembre contre la réforme des retraites, deux caisses de grève sont lancées dans les Landes.

L'une de ces caisses, à l'initiative de l'Union départementale CGT, doit être mise en ligne dans les jours à venir, et viendra abonder la caisse nationale de la CGT, qui a déjà permis de recueillir plus de 1.8 million d'euros. "On l'avait déjà fait en 2014, en 2016 aussi, chaque fois qu'il y a une lutte. On avait redonné la totalité de la somme aux grévistes, même ceux qui ne sont pas syndiqués" explique Frédéric Boudigues, secrétaire général de la CGT des Landes. Le lien de la cagnotte sera disponible dans les jours à venir sur le site de de la CGT des Landes.

L'autre caisse, déjà en ligne depuis ce vendredi sur la plateforme Leetchi, vise à soutenir les cheminots landais. "Une caisse de grève peut permettre de continuer, de donner de l'argent à certains qui après un mois de grève, financièrement, sont un peu raides" explique Mickael Eeckhoudt, lui-même cheminot SNCF et à l'origine de cette caisse.