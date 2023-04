Réforme des retraites : deux journées de grèves et de manifestations les 13 et 14 avril à Laval

"En avril, la réforme ne tient plus qu'à un fil et nous allons le couper." L'intersyndicale mayennaise organise non pas une mais deux journées d'action contre la réforme des retraites la semaine du lundi de Pâques. Le premier rassemblement est prévu à 11h devant la gare de Laval le jeudi 13 avril et la seconde, le lendemain, vendredi 14 avril à midi devant la préfecture de la Mayenne.

Vendredi, c'est le jour de la décision du Conseil constitutionnel sur la réforme. "L’ensemble des organisations syndicales considèrent que la contre-réforme doit être déclarée contraire à la Constitution. Cette contre-réforme n’a pas de légitimité sociale, pas de légitimité populaire, pas de légitimité démocratique", écrit l'intersyndicale mayennaise dans un communiqué. Elle appelle "les travailleuses et travailleurs, la jeunesse et les retraités", à manifester les 13 et 14 avril 2023.

La dernière manifestation mayennaise, jeudi 6 avril , a réuni 6.000 manifestants selon les chiffres de l'intersyndicale, qui continue à réclamer le retrait pur et simple de la réforme du gouvernement.