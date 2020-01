Réforme des retraites : deux milliers de manifestants dans les rues du Mans

Le Mans, France

Au 38e jour de grève contre la réforme des retraites, l'intersyndicale maintient la pression. Ils sont plus de 2.000 à avoir manifesté ce samedi 11 janvier contre la réforme des retraites.

Un cortège fourni

La marche devait se terminer là où elle avait commencé, place des Jacobins, mais face au nombre de manifestants, les organisateurs ont décidé de jouer les prolongations en ajoutant quelques centaines de mètres au parcours, place de la préfecture.

Alors que le gouvernement propose de retirer provisoirement l'âge pivot de 64 ans du projet de loi, trois autres manifestations sont dores et déjà annoncées par l'intersyndicale pour les 14, 15 et 16 janvier, respectivement au départ du palais des congrès, de l’hôpital et de l'usine Renault.