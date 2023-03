Réforme des retraites : distribution de tracts dans plusieurs gares parisienne pour appeler à la mobilisation

"Bonjour, à titre d'information", répète Christophe Cabosse, conducteur de métro et délégué syndical CGT en charge du secteur MTS (Metro, Transport et Services), en distribuant un tract contre la réforme des retraites. Les quatre syndicats de la RATP – CGT, FO, Unsa et CFE-CGC – ont organisé une opération commune ce jeudi 2 mars. Entre 7h et 9h, 200 adhérents de ces organisations syndicales sont allés à la rencontre des voyageurs pour qu'ils "comprennent pourquoi nous serons en grève et pour qu'ils se mobilisent", explique Christophe Cabosse.

ⓘ Publicité

Galvanisée par le succès des précédentes mobilisations et face à un gouvernement "qui reste sourd", l'intersyndicale appelle "à mettre la France à l'arrêt le 7 mars prochain ". La mobilisation s'annonce très suivie à la RATP où un appel à la grève reconductible a été lancé. Une annonce qui divise les voyageurs rencontrés à la gare Saint-Lazare ce jeudi. "Je les soutiens complètement", affirme Anna qui fera grève contrairement à Vincent "même s'il a de l'empathie pour ce mouvement".

À lire aussi Réforme des retraites : l'intersyndicale de la RATP appelle à une grève reconductible à partir du 7 mars

Laurence est plus mitigée : "Je ne fais pas grève, mais j'ai participé à la manifestation organisée le samedi. La manifestation oui, la grève non, résume cette Rouennaise qui travaille à Paris*. J'ai 150 km pour venir travailler le matin et le soir. Je peux faire un peu de télétravail une fois, mais si ça dure, ça va être compliqué. Et puis notre économie est trop fragile pour absorber ce genre de blocage",* explique-t-elle avant d'être interrompu par son compagnon. "Je ne suis pas d'accord, si tu ne bloques pas, ça ne bouge pas", lance Philippe.

Aller à la rencontre des voyageurs "pour expliquer"

Un peu plus tard, un militant de la CGT tend un tract à Cécile qui le refuse, agacée. "Je ne les soutiens pas parce c'est lassant. Je viens de Normandie et je travaille à Paris et ça devient compliqué. Leurs grèves sont trop répétitives, ça devient lassant." Edgar, agent d'encadrement à la RATP, comprend. "On en est conscient, on est nous-mêmes usagers des transports en commun, on a de la famille. On sait que cela occasionne des désagréments. L'objectif n'est pas de causer du tort aux usagers, mais la grève est un moyen de se faire entendre, c'est notre mégaphone", se justifie-t-il.

Une grève"pour peser sur l'économie, pas pour embêter" les usagers

Jean-Christophe Delprat, de FO-RATP abonde : "On va à la rencontre des voyageurs pour leur expliquer que si on doit entrer en grève illimité à partir du 7 mars, ce n'est pour peser sur l'économie C'est ça l'objectif du grève : peser sur l'économie", martèle-t-il. "On vient leur dire que ce n'est pas les embêter mais pour les aider à lutter contre cette réforme des retraites, une réforme mortifère".

Si les adhérents des syndicats distribuent sans difficulté leur 36.000 tracts, ils parviennent plus difficilement à nouer un dialogue. "M**alheureusement, les gens sont pressés, ils prennent les transports en commun pour aller au travail. Certains sont hostiles, d'autres sont indifférents, ils passent devant nous en regardant ailleurs. Mais globalement, on a un regard, un sourire, on nous souhaite une bonne journée, on peut assimiler ça à de la compassion, à du soutien", estime Vincent Gautheron, délégué syndical central adjoint de la CGT-RATP. "Certains nous donnent même rendez-vous dans le cortège du 7 mars. Donc, c'est un bon signe", ajoute-t-il.

Résignation ou regain de mobilisation ?

Les syndicats veulent frapper un grand coup ce mardi 7 mars. "Il faut qu'on soit tous ensemble pour faire reculer le gouvernement", insiste Jean-Christophe Delprat. Une forte mobilisation est selon lui, le meilleur moyen de lutter contre le sentiment de résignation. "Il y a toujours une période de résignation dans un mouvement social et puis quand il y a des journées merveilleuses où la mobilisation est une réussite, ça relance la lutte".

Vincent Gautheron, lui, met en garde contre "le poison" de la division. "Cette mobilisation doit inclure toutes les professions et donc tous les régimes de retraite parce que nous sommes tous concernés". Le délégué syndical central adjoint de la CGT-RATP insiste sur la notion de collectif, car il "pense que les gens sont désarçonnés. Il ne savent plus trop sur qui compter et pensent qu’eux-mêmes ne peuvent pas agir et faire changer les choses".