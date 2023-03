Réforme des retraites : douze manifestations en Drôme et Ardèche, au moins 200 écoles fermées

Les syndicats espèrent une mobilisation massive à Valence et dans onze autres villes de Drôme-Ardèche

Pour cette 6e journée de mobilisation contre la réforme des retraites, six manifestations sont prévues dans la Drôme et six en Ardèche.

Les rassemblements du matin :

10h à Privas, devant la préfecture

10h à Crest, devant le lycée Armorin (nouveau rendez-vous)

10h à Nyons, devant la sous-préfecture

10h à Romans, place Jules Nadi

11h à Tournon, place Carnot

11h à Die, place de la République

Les rassemblements de l'après-midi :

14h à Aubenas, rond-point Ponson

14h au Cheylard, devant la mairie

14h à Montélimar, rond-point du Soleil Levant (changement de lieu de rassemblement)

14h30 à Valence, Champ de Mars

14h30 à Annonay, gare routière

18h à Lamastre, place Montgolfier

Ecoles fermées et transports suspendus

La mobilisation s'annonce massive dans l'Education nationale. Les syndicats annoncent au moins 105 écoles complètement fermées dans la Drôme. En Ardèche, 95 établissements au moins garderont portes closes.

Pour les transports, la grève est très suivie à la SNCF : 1 TGV sur 3 en circulation sur l'axe Paris-Méditerranée, 1 TER sur 5 seulement. Le secrétaire de la CGT Cheminots Cédric Abonnenc annonce 90% de grévistes au dépôt de Portes -lès-Valence.

Les perturbations seront plus importantes que les fois précédentes pour les réseaux de bus. A Citéa, 50% seulement des bus en circulation sur l'agglo de Valence. A Annonay, pas de bus Coqueligo de toute la journée. Bus supprimés à Aubenas dans l'après-midi sur le parcours de la manifestation.

L'accueil dans les services de l'Etat sera également perturbé. Les syndicats annoncent notamment entre 75% et 80% de grévistes à la Répression des fraudes et pour les Services vétérinaires dans la Drôme.