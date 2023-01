Réforme des retraites : écoles, bus, cantines... à quoi va ressembler le deuxième jour de grève en Moselle ?

Il va de nouveau falloir s'organiser ! Une forte mobilisation est encore attendue ce mardi 31 janvier contre la réforme des retraites voulue par le gouvernement. Le 19 janvier, lors du premier mouvement social , 2,5 millions de personnes avaient défilé dans le pays selon la CGT, plus d'un million selon le ministère de l'Intérieur, dont entre 10.000 et 13.000 à Metz. Pour ce mardi, en plus des manifestations, de nombreux services publics ou privés seront partiellement ou totalement à l'arrêt.

Dans les écoles

À l'échelle nationale, les syndicats prévoient 50% de grévistes dans les établissements scolaires, de la maternelle au lycée. À Metz, dix écoles seront totalement fermées, avec des services minimum d'accueil mis en place. Dans 24 autres établissements, une ou plusieurs classes seront fermées à cause de la grève . À Thionville, la mairie indique que 18 écoles sur les 30 seront fermées et mettront en place un accueil minimal.

Dans les cantines

Peu de restaurants scolaires accueilleront des enfants en Moselle ce mardi. À Metz, seulement trois écoles pourront envoyer leurs élèves à la cantine, dont deux qui font partie du même groupe scolaire de Plantières. À Thionville, seul le restaurant scolaire de l'école Poincaré assurera le repas, les neuf autres cantines de la ville sont à l'arrêt.

Dans les trains

Le trafic sera encore fortement perturbé sur les rails ce mardi. La SNCF prévoit seulement un TGV sur deux sur l'axe Est. Du côté des TER, deux sur dix circuleront normalement au niveau national, mais seulement une ligne sera assurée en Moselle : celle du sillon lorrain, entre Metz et Luxembourg.

Dans les bus

La circulation des bus sera moins perturbée que celle des trains pour ce deuxième jour de mobilisation. À Metz et dans la métropole, Le Met' prévoit un fonctionnement normal pour les trois quarts des Mettis, ainsi que sur les lianes de 1 à 5. En revanche, quatre lignes scolaires ne circuleront pas ce mardi : la S205, la S207, la S212 et la S282. Toutes les autres lignes scolaires circulent normalement. Dans le Thionvillois et la vallée de la Fensch, le réseau Citéline fonctionnera normalement.