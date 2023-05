Réforme des retraites : Elisabeth Borne convie cinq syndicats à Matignon les 16 et 17 mai

Est-ce la reprise du dialogue social après la très contestée réforme des retraites? Élisabeth Borne a annoncé ce vendredi soir qu'elle conviait cinq syndicats représentatifs (CFDT, CGT, FO, CFE-CGC et CFTC) pour des "entretiens bilatéraux" les 16 et 17 mai à Matignon. FO et la CGT n'ont pas encore accepté, contrairement aux autres. Les trois autres formations de l’intersyndicale, FSU, Unsa et Solidaires, n’ont pas été invitées.

La Première ministre a adressé les invitations pour ces entretiens, sans "ordre du jour précis", indique Matignon. Ils interviennent après des manifestations historiquement très suivies le 1er mai .

Il y un mois, une rencontre entre l'intersyndicale et la Première ministre avait tourné court. L'intersyndicale a programmé quoi qu'il arrive une nouvelle journée de manifestations le 6 juin.

Les syndicats de policiers, eux, seront reçus à l'Elysée le 12 mai, pour évoquer les violences contre les forces de l'ordre lors des manifestations contre la réforme des retraites.