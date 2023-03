Réforme des retraites : "Elisabeth Doineau insulte les ouvriers, elle devrait présenter ses excuses"

C'est une déclaration qui laissera probablement des traces, une déclaration qui a créé la polémique ce mercredi 15 mars et qui a indigné ceux qui ont participé à la manifestation contre la réforme des retraites dans les rues de Laval.

Invitée du 6-9 de France Bleu Mayenne , la sénatrice centriste Elisabeth Doineau, membre de la commission mixte paritaire, a été interrogée sur le régime de retraite du Sénat en sachant qu'un mandat de sénateur, cela donne droit à une pension de 2.200 euros net, deux mandats, c'est le double. Si l'élue, depuis 2014 au Sénat, partait aujourd'hui à la retraite, elle toucherait plus de 3.500 euros de retraite par mois : "J'ai eu une carrière hachée, je me suis engagée dans le mouvement associatif et en tant qu'élue locale, au début. Je ne cours pas derrière ça et cette polémique, je trouve ça un peu facile, parce qu'un engagement d'élu, croyez-moi, ça prend du temps, on n'est pas aux 35 heures !" s'est justifiée Elisabeth Doineau.

Sur la page Facebook de France Bleu Mayenne, les internautes parlent de mépris et d'arrogance. Ce mercredi après-midi, dans le cortège pour la 8e journée d'action, le secrétaire départemental de Force Ouvrière Sébastien Lardeux demande à Elisabeth Doineau de présenter ses excuses car "elle a insulté le monde ouvrier. Avec sa réforme des ouvriers vont travailler pendant 43 ans ou 44 ans et qui vont être cassés par le travail et qui ne toucheront pas ce qu'elle touchera après 9 ans de mandat. C'est une insulte, c'est inacceptable pour ceux qui tiennent la France debout et qui créent des richesses pour la France. On n'est pas dans le même monde. Elle devrait aller travailler un mois dans une usine de volailles, aller travailler un mois sur une chaine d'une entreprise, un mois comme aide à domicile".