Réforme des retraites : Emmanuel Macron en appelle à l'esprit de responsabilité des syndicats

Il ne s'était guère exprimé sur le sujet depuis le début du mouvement contre sa réforme des retraites, mais dans la nuit de jeudi à vendredi, depuis le sommet européen de Bruxelles, Emmanuel Macron a évoqué le mouvement qui secoue le pays depuis près d'un mois maintenant. Alors que les syndicats appellent à une nouvelle journée de mobilisation, la quatrième, demain samedi , le président de la République a dit compter sur leur "esprit de responsabilité" pour que la contestation ne bloque pas "la vie du reste du pays". Les désaccords doivent s'exprimer, dit-il, "dans le calme et le respect des biens et des personnes".

ⓘ Publicité

Après une semaine de débats souvent agités à l'Assemblée nationale, le chef de l'Etat a aussi insisté sur la nécessité du travail parlementaire : "c'est ainsi que la démocratie doit fonctionner" a-t-il déclaré ajoutant qu'il est important que les discussions aient lieu "dans le cadre le plus serein et le plus professionnel, que la majorité et les oppositions puissent s'exprimer".