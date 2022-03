Retraites : Emmanuel Macron propose de reculer l'âge de départ à 65 ans

L'âge légal de la retraite actuellement fixé à 62 ans pourrait passer à 65 ans, en cas de réélection d'Emmanuel Macron afin de pouvoir financer la dépendance des plus âgés.

Le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal l'a confirmé ce jeudi 10 mars sur RTL : Emmanuel Macron veut fixer l'âge de départ à la retraite à 65 ans.

L'information a été donnée la veille par les Echos et vérifiée par France Inter et franceinfo. Dès la mi-décembre, le Président de la République avait expliqué lors d'une interview télévisée que les Français devraient travailler plus longtemps. L'injonction a été réitérée dans sa lettre de candidature publiée le 3 mars dernier.

Quatre mois de cotisations supplémentaires chaque année

L'âge pivot de 64 ans et le système à points envisagés en 2019 ont donc été abandonnés. Dans sa deuxième version macroniste, la réforme s'étalerait jusqu'en 2032, avec quatre mois de cotisations supplémentaires chaque année. Objectif : faire rentrer 15 à 20 milliards d'euros par an dans les caisses de l'Etat. Le programme détaillé du candidat Macron sera dévoilé à la fin de la semaine du 14 mars.

10 milliards d'euros de déficit chaque année

Selon le Cor, le conseil d'orientation des retraites, il y a urgence à revoir le système actuel. Si les règles ne changeaient pas, le déficit se monterait chaque année à 10 milliards d'euros jusqu'en 2030. Or, il faut trouver une solution pour financer la dépendance de nos aînés.

Donner des gages à Bruxelles

Il s'agit aussi pour le candidat LREM de donner des gages à Bruxelles. La Commission européenne réclame une réforme en profondeur des calculs des pensions. Et la politique du quoi qu'il en coûte durant la crise sanitaire, couplée au choc énergétique dû à la guerre en Ukraine a encore réduit encore les marges de manœuvre et donc les possibilités de financement.

Reste qu'il faudra convaincre les partenaires sociaux. Lors de la réforme avortée des retraites, l'âge pivot de 64 ans avait été rejeté par les organisations syndicales, y compris par la CFDT.

Valérie Pécresse ironise sur une mesure qu'elle propose, les autres candidats sont contre

Parmi les concurrents d'Emmanuel Macron à la présidentielle, Valérie Pécresse doute qu'une réforme qu'elle défend puisse voir le jour lors d'un second mandat de l'actuel Président.

Beaucoup plus à gauche de l'échiquier politique, on défend une retraite à 60 ans pour tous.

Alors qu'à l'extrême-droite, on oscille entre la retraite à 64 ans pour Eric Zemmour et celle dès 60 ans pour les très longues carrières du côté de Marine Le Pen.