Réforme des retraites : en Centre-Val de Loire, la Carsat est déjà très sollicitée pour des renseignements

Avant même les annonces de la réforme des retraites par la Première ministre, Elizabeth Borne, mardi dernier, les 24 téléconseillers de la Carsat en Centre- Val de Loire avaient senti un frémissement. " Il y avait quelques demandes de renseignements mais ça a vraiment augmenté le jour des annonces et les deux jours suivants" confirme Mathias Janssens, responsable des relations clients à la Carsat. Sur ces 3 jours, la Carsat a enregistré + 34% d'appels téléphoniques et + 41% de mails par rapport aux mêmes dates l'an passé. " Les mois de janvier et février sont toujours très denses pour nous. Mais, là, clairement, il y a eu un effet des annonces."

"Les assurés ont besoin surtout d'être rassurés"

Les assurés veulent évidemment savoir quand et comment sera calculée leur retraite si l'âge légal de départ est porté à 64 ans en 2030, comme le prévoit la réforme. " Il y a parfois quelques mécontents qui nous appelent pour râler parce qu'ils pensaient qu'ils partiraient plus tôt. Mais, c'est vraiment à la marge. Globalement, les assurés ont surtout besoin de précisions et d'être rassurés" précise Mathias Janssens. Les conseillers de la Carsat peuvent donner quelques renseignements par téléphone ou courriel. Mais, en premier lieu, ils invitent les assurés à faire eux-mêmes une simulation sur le site mis à disposition par l'assurance retraite : la-reforme-des-retraites-et-moi.fr.

La Carsat appelle aussi à la prudence tant que la réforme n'est pas adoptée

Si les conseillers de la Carsat comprennent le besoin de renseignements des assurés, ils mettent aussi en garde contre une certaine précipitation. " On explique bien aux assurés qu'il s'agit d'un projet de réforme" insiste Christel Vassalle, directrice retraite à la Carsat Centre-Val de Loire." Nous n'avons pas les textes définitifs. Il y aura ou pas des évolutions avec le débat parlementaire donc on ne peut donner qu'une estimation." Certains points pourraient encore évoluer comme le cas des carrières longues.

En Centre-Val de Loire, la Carsat gère et paie la retraite de 650.000 personnes. En 2022, elle a instruit 32.273 nouvelles demandes.